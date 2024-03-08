Победители лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" получили свои призы

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров вручил победителям второго этапа стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" ключи от электромобилей и путевки за рубеж.

Лотерея была организована Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики для поощрения граждан требовать кассовые чеки и повышения налоговой грамотности населения.

Во втором этапе лотереи, который проходил с 25 по 30 декабря 2023 года, были определены 1244 победителя ценных призов, включая 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевки в Дубай на двоих.

В лотерее приняли участие более 400 тысяч кыргызстанцев.

Акылбек Жапаров поздравил победителей и поблагодарил их за активное требование кассовых чеков при покупках.

"Уплата налогов является обязанностью каждого гражданина. Налоги – это основа для развития государства, улучшения жизни и повышения благосостояния людей. Я призываю всех кыргызстанцев добросовестно платить налоги и требовать кассовый чек при совершении покупок", - сказал Акылбек Жапаров.

Стимулирующая лотерея Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!" стала ярким примером успешного проекта и доказала свою эффективность, принеся пользу как государству, так и гражданам.