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Звезда "Слова пацана" выставил ценник на фотографии с фанатами в Казахстане

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Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в "Слове пацана", запросил около 10 тысяч рублей за снимок и встречу с фанатами в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, Минекаев организовал фан-встречу в Казахстане и начал продавать билеты на мероприятие. В частности, за возможность увидеть актера и пообщаться с ним Минекаев попросил 5200 рублей. А вот за снимок организаторы потребовали 9800 рублей.

По словам организаторов, фан-встреча в Алматы продлится около трех часов.

Ранее российский режиссер Жора Крыжовников заявил, что российский популярный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет продлен на второй сезон.


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URL: https://www.vb.kg/435745
Теги:
Казахстан, кино, Россия
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