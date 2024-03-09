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Противники закона о НКО придерживаются антикыргызской позиции

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В Кыргызстане за годы независимости сложилась ситуация, в которой люди, выступающие от имени всего нашего народа, на самом деле являются иностранными агентами, которые за западные гранты готовы даже поставить под сомнение кыргызскую государственность и суверенитет

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его команда работают над тем, чтобы уменьшить давление на общество со стороны прозападных НКО и медиа, сделать страну более устойчивее. Для этого уже в ближайшее время планируется принять закон "О некоммерческих неправительственных организациях".

Этот документ позволит повысить контроль над деятельностью организаций, финансируемых Западом и работающих в его интересах. Это в свою очередь позволит структурировать информационное пространство страны таким образом, чтобы кыргызстанцы могли четко понимать, кто и на кого работает - из НКО и медиа.

Отметим, законопроект об НКО принят Жогорку Кенешем во втором чтении 22 февраля 2024 года. Тогда за него проголосовали 64 депутата, 5 выступили против. Согласно регламенту, в третьем чтении не допускается внесение изменений в содержание его текста и возвращение к обсуждению законопроекта в целом либо его отдельных структурных единиц. Однако при этом остается возможность отклонения законопроекта.

Принятию закона о НКО отечественные энкэошники, естественно, бурно сопротивляются. Против этого документа развернута настоящая информационная война, которая ведется при поддержке медиа-организаций, кормящихся все из тех же американских и европейских рук.

Эта борьба всячески поддерживается "из-за бугра". Так, недавно коалиция из восьми международных правозащитных организаций написала открытое письмо Евросоюзу, в котором подчеркнула "беспрецедентные угрозы", с которыми якобы столкнется гражданское общество в Кыргызстан в связи с окончательным принятием закона об НКО. В качестве меры воздействия на нашу строптивую республику международные правозащитники предложили ЕС приостановить все торговые преференции для Кыргызстана.

Не то, чтобы это могло оказать значимое влияние на экономическую ситуацию в Кыргызстане. Для нас основным торгово-экономическим стратегическим партнером остается Россия и другие страны ЕАЭС. Однако это обращение западных правозащитников очень четко иллюстрирует их позицию и ценности: ради своих шкурных интересов (а в работе НКО никакого альтруизма нет, поскольку на эти цели направляются колоссальные средства, участие в распиле которых активно принимают как наши, так и зарубежные организации такого толка), они готовы даже оставить страну без хлеба. Кстати, именно так это и было бы, если бы мы полностью экономически зависели от западных партнеров.

По отмашке из единого центра управления, а именно так и работают прозападные НКО и масс-медиа, в нашей республике развернута кампания по дестабилизации общественно-политической обстановки. Главная цель этой кампании - рассорить Кыргызстан с Россией - добрым другом и надежным союзником во всех отношениях. Сторонники Запада в стране готовят почву для очередной "цветной" революции, чтобы свергнуть действующую власть, сделавшую ставку на развитие, в том числе индустриальное, своей страны за счет усиления связей с РФ.

"В Кыргызстане существуют десятки тысяч НКО, прозападных СМИ, которые финансируются США и Великобританией. Они ведут подрывную работу в обществе. Распространяют бред о третьем гендере, лоббируют прозападные интересы, разрушают семейные ценности и основы культуры кыргызского народа. Они разжигают вражду между югом и севером Кыргызстана, между старшим и младшим поколениями, между женщинами и мужчинами. Прозападные политики, активисты и прочие представители НКО и НПО в Кыргызстане искусственно разжигают межнациональную рознь, раскачивают русофобские, антироссийские, националистические настроения в обществе. Лоббируют псевдоценности, которые чужды нашему менталитету и культуре. Прозападные фонды СМИ, активисты и так называемых политики финансируются через западные международные организации такие как ОБСЕ, Национальный фонд развития демократии, "Фонд Сорос-Кыргызстан", представительство в Кыргызстане "Фридом Хаус", "Ассоциация развития гражданского общества" ("АРГО"), голландский "Фонд Хивос", агентство США по международному развитию (USAID)", - говорит эксперт в области международных отношений. Амантур Манапбаев.

К слову, роль прозападных СМИ в плане попыток дестабилизировать обстановку трудно переоценить. В январе по подозрению в призывах к массовым беспорядкам задержали "одиннадцать друзей" Болота Темирова. Сам Темиров, депортированный из КР, сейчас живет в Европе, откуда и курирует деятельность сети прозападных блогеров и медиа, старающихся раскачать ситуацию в стране.

Неудивительно, что так называемых независимых СМИ в республике так много. В течение 5 лет Агентство США по международному развитию при Госдепе (USAID) потратило более $10 млн на поддержку 12 СМИ и неправительственных организаций в рамках программы "Инициатива по поддержке независимости медиа в Кыргызстане". А в одном только 2023 году через USAID выделено уже более $21 млн на "информационное противодействие российской пропаганде" в нашей стране.

Между тем, "отработку" антироссийской повестки иначе, чем антикыргызской позицией назвать нельзя. Согласитесь, вряд ли можно считать патриотами тех, кто льет воду на мельницу западников, продвигая их интересы и ценности в КР, и пытается разрушить связи с основными гарантами суверенитета нашей страны страны. Россия и ОДКБ – защищают нашу республику от посягательств на ее независимость и открывают все возможности к ее самостоятельному развитию и процветанию. И, кстати, в высших эшелонах власти Кыргызстана все это прекрасно понимают.


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URL: https://www.vb.kg/435748
Теги:
законопроект, НПО, Кыргызстан
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