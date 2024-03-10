Амбициозный выход Европейского Союза на азиатский транспортно-логистический рынок вызывает обеспокоенность у стран Центральной Азии, особенно в отношении их экономического суверенитета. В основе этого беспокойства лежит проект Транскаспийского транспортного коридора, целью которого является установление прямой связи между Европой и Центральной Азией в обход традиционных маршрутов через Россию и Китай.

На недавнем форуме инвесторов Global Gateway по транспортным связям между ЕС и Центральной Азией, состоявшемся в январе 2024 года, ЕС заявил о весьма неожиданных планах - инвестировать значительную сумму в размере €10 млрд в проект Транскаспийского транспортного коридора.

Хотя проект обещает значительно сократить время транспортировки всего до 15 дней, первоначальные обязательства ЕС составляют лишь малую часть этой суммы. Пока европейцы выделили только треть заявленной суммы - €3 млрд. И те пойдут по кредитным линиям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка.

Вместе с тем, европейцы обещают центральноазиатам намного больше, чем €10 млрд. В рамках программы Global Gateway (2021-2027) предполагается финансирование на $300 млрд. Эта программа выходит за рамки транспортной инфраструктуры и охватывает проекты в области зеленой энергетики и цепочки поставок ресурсов из Центральной Азии в Европу.

Цифра, конечно, внушительная. Однако возникает вполне обоснованный скептицизм в отношении возможности привлечения европейцами этих средств, пусть даже за счет частных инвестиций, в условиях геополитической неопределенности и меняющегося мирового порядка.

Сегодня уже не для кого не секрет, что европейцы, в отличие от американцев, недавно открыто признавших, что они зарабатывают на конфликте на Украине, ничего кроме необходимости делать многомиллиардные пожертвования Зеленскому с этой ситуации не имеют. А санкции, уже наложенные и те, которые могут быть применены к России в перспективе, пока только ослабляют экономику ЕС. Во всяком случае, локомотив европейской интеграции - Германия - очень остро чувствует на себе экономический спад. Так что пока совершенно непонятно, откуда "цветущий сад" (по версии Жозепа Борреля) возьмет сотни миллиардов евро.

"У нас уже есть соглашения, меморандумы в транспортно-логистической сфере, и думаю, ЕС мог бы внести свой вклад. Лишь бы они не связывали эти проекты с какими-то политическими требованиями. Здесь больше сомнения вызывает, озвученная сумма инвестиций. Такой объем финансирования в настоящей геополитической ситуации, я думаю невозможен. Есть другие некие политические ребусы, которые нужно решать Европе. Она €300 млрд на Центральную Азию еще никогда не выделяла, даже в самые лучшие времена А что говорить о нынешнем положении? Мы не против, мы найдем куда их вложить и как освоить. Но я бы не стал полностью полагаться в этом плане на Европу и переставать искать инвестиции в других регионах мира", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

Реальным мотивом ЕС, стоящим за проектом Транскаспийского транспортного коридора, является экономическая изоляция России и установление контроля над торговыми потоками из Китая в рамках его собственных стратегических рамок, в частности инициативы "Один пояс, один путь". Это начинание рискует отодвинуть на второй план местный бизнес в Центральной Азии, поскольку Европа рассчитывает полностью вытеснить его с транспортно-логистического рынка, заменив собственными компаниями для получения сверхприбылей от проекта.

"Конечно такой риск существует, учитывая, что наши кыргызские компании может выбить с рынка один футболист клуба "Барселона". И здесь нужно будет обсуждать, и договариваться. Так и будет в случае создания такой ситуации. Будем искать точки взаимодействия. Восток - дело тонкое", - заключил он.

Вместе с тем, стоит ли проверять как сложится наше взаимодействие с Европой, если у нас уже есть надежный и проверенный партнер. Сотрудничество с Россией по альтернативным транспортным коридорам, таким как проекты "Север-Юг" и "Восток-Запад", предлагает более безопасный путь к экономическому процветанию.

Так, международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг" является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии. Он стыкуется с большинством широтных транспортных коридоров, создавая широкие возможности для развития логистических цепочек доставки товаров между странами ЕАЭС, Европой, Азией и Ближним Востоком.

Три маршрута МТК "Север-Юг" – Западный (через Азербайджан), Восточный (через Казахстан и Туркменистан) и Транскаспийский (через морские порты на Каспии) – позволяют участникам внешнеэкономической деятельности выстраивать "новую логистику" для доставки на внешние рынки широкой номенклатуры товаров: зерна, металлов, продукции деревообработки, продовольствия, различных грузов в контейнерах.

На сегодня инвестиционные программы развития МТК "Север – Юг" уже включают более 100 проектов, реализуемых в настоящее время либо запланированных к осуществлению до 2030 года, на общую сумму свыше $38 млрд.

Таким образом, обходя потенциальные препятствия, подобные тем, с которыми сталкиваются наши перевозчики на границах Казахстана, и подключаясь к транспортной сети России Кыргызстан мог бы позиционировать себя как жизненно важный центр региональной торговли.

В этом ключе Россия уже начала разрабатывать альтернативные маршруты в обход своей территории. Это еще раз подчеркивает ее приверженность защите экономических интересов своих союзников. Такие проекты, как "Кабульский коридор", соединяющий Узбекистан с Афганистаном и Пакистаном, и коридор "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", открывают многообещающие возможности для регионального взаимодействия и экономического роста.