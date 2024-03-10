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В Кыргызстане во второй раз пройдет чемпионат мира по хоккею

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С 10 по 16 марта в Кыргызстане во второй раз пройдет Чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов принял сборную команду Кыргызстана по хоккею и вручил капитану команды Кузьме Терентьеву государственный флаг.

Алтынбек Максутов отметил, что мероприятие, которое пройдет с 10 по 16 марта, является большим праздником для хоккеистов и любителей хоккея, пожелал игрокам успехов и побед, выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем они пополнят ряды стран, играющих в высшей лиге, и обновят историю кыргызского хоккея.

Отметим, что сборная Кыргызстана по хоккею будет играть в группе "А" III дивизиона, что позволит перейти в группу "В" II дивизиона.

Турнир, в котором примут участие команды Кыргызстана, Мексики, Туркменистана, ЮАР, Таиланда и Люксембурга, пройдет на городском катке "Бишкек Арена".


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URL: https://www.vb.kg/435755
Теги:
хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
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