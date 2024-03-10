В Берлине пожилой водитель насмерть сбил женщину с коляской

В результате наезда пожилого водителя на пешеходов в Берлине погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, семеро человек пострадало и доставлены в больницы, сообщает издание Bild.

По данным издания, в субботу около 10 утра по местному времени близ Потсдамской площади 83-летний автомобилист по неизвестной причине потерял управление и совершил наезд на пешеходов. В результате аварии серьезные ранения получила женщина, катившая впереди себя детскую коляску.

По дороге в больницу медикам не удалось её реанимировать, её четырехлетнему ребенку после реанимационных действий проведена операция. В общей сложности пострадало семеро человек, среди них находится пожилой виновник аварии, а также водитель другого автомобиля, из-за действий первого столкнувшийся с другой машиной. Полиция проводит расследование.

Источник: РИА Новости