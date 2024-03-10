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Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на турнире в Анталии

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Член сборной Кыргызстана по борьбе Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль международного турнира Yasar Dogu, Vehbe Emre & Hamit Kaplan в городе Анталья, Турция.

Она выступала в весовой категории 62 кг и стартовала с 1/8 финала

В первой схватке одолела спортсменку из США Мэрилин Гарсия, в четверть финала победила борца из Турции Кадрие Аксой на туше.

В полуфинале выиграла россиянку Амину Танделеву.

А в финале Тыныбекова со счетом 5:0 победила спортсменку из Казахстана Ирину Кузнецову и завоевала золотую медаль турнира.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435758
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, турнир, Турция, Кыргызстан
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