Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на турнире в Анталии

Член сборной Кыргызстана по борьбе Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль международного турнира Yasar Dogu, Vehbe Emre & Hamit Kaplan в городе Анталья, Турция.

Она выступала в весовой категории 62 кг и стартовала с 1/8 финала

В первой схватке одолела спортсменку из США Мэрилин Гарсия, в четверть финала победила борца из Турции Кадрие Аксой на туше.

В полуфинале выиграла россиянку Амину Танделеву.

А в финале Тыныбекова со счетом 5:0 победила спортсменку из Казахстана Ирину Кузнецову и завоевала золотую медаль турнира.

Источник: Кабар