Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на турнире в Анталии

120  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Член сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Жоламан Шаршенбеков завоевал золотую медаль международного турнира Yasar Dogu, Vehbe Emre & Hamit Kaplan в городе Анталья, Турция.

Шаршенбеков выступал в весовой категории до 60 кг и стартовал со стадии 1/8 финала.

В первой схватке Шаршенбеков со счетом 9:0 одолел спортсмена из Казахстана, затем в четвертьфинале с таким же счетом одержал победу над спортсменом из Турции. В полуфинале Шаршенбеков победил узбекского спортсмена со счетом 8:0, а в финале одолел иранского борца со счетом 5:0.

Отметим, что ранее на турнире кыргызстанец Узур Жусупбеков в весовой категории до 97 кг завоевал бронзу.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435759
Теги:
греко-римская борьба, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  