Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на турнире в Анталии

Член сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Жоламан Шаршенбеков завоевал золотую медаль международного турнира Yasar Dogu, Vehbe Emre & Hamit Kaplan в городе Анталья, Турция.

Шаршенбеков выступал в весовой категории до 60 кг и стартовал со стадии 1/8 финала.

В первой схватке Шаршенбеков со счетом 9:0 одолел спортсмена из Казахстана, затем в четвертьфинале с таким же счетом одержал победу над спортсменом из Турции. В полуфинале Шаршенбеков победил узбекского спортсмена со счетом 8:0, а в финале одолел иранского борца со счетом 5:0.

Отметим, что ранее на турнире кыргызстанец Узур Жусупбеков в весовой категории до 97 кг завоевал бронзу.

Источник: Кабар