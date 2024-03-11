Русский язык в Кыргызстане как необходимость для единства и процветания

Противники русского языка в Кыргызстане не оставляют попыток лишить его официального статуса, который он имеет с мая 2000 года. Часто откровенная дискриминация русскоязычного населения прикрывается продвижением и защитой кыргызского языка, который, безусловно, должен занять свое место.

На этой теме сегодня активно пиарятся блогеры-националисты. В Кырнете все чаще появляются откровенно хамские видео, на которых блогеры хейтят тех, кто не может ответить им на кыргызском языке, играя на националистических настроениях людей. И все это происходит вопреки тому, что русский язык имеет в стране статус официального, что допускает его свободное использование в общении.

В целом проблема дискриминации русского языка в стране усилилась после принятия в 2023 году закона о государственном языке. Согласно ему, вся документация в стране, в госучреждениях, и в частных компаниях будет вестись только на кыргызском языке. Ранее эксперты высказывали опасение, что следующим шагом может стать снижение статуса русского языка с официального до языка межнационального общения. Однако тогда президент Кыргызстана Садыр Жапаров заверил общественность в том, что русский язык сохранит свой официальный статус в республике.

Тем не менее, несмотря на четко высказанную позицию главы нашей республики, принятый законопроект создал не столько благоприятные условия для развития кыргызского языка, сколько базу для нападок на русский язык. Звучат призывы и вовсе отказаться от русского языка.

Так, в середине февраля на заседании парламента спикер Нурланбек Шакиев заявил, что учеников начальных классов в Кыргызстане следует обучать только на государственном языке, то есть на кыргызском. По его словам, отношение к кыргызскому должно полностью измениться, так как закон о госязыке уже принят. Он призвал отказаться от поэтапного внедрения кыргызского языка, поскольку, по его мнению, это не дало никаких результатов. Вместо этого он предложил последовать примеру соседнего Казахстана, где якобы уроки в 1-4 классах проводят только на казахском (на самом деле в РК преподавание в начальной школе ведется как на казахском, так и на русском языке).

Вместе с тем призыв к переводу начального образования в Кыргызстане исключительно на государственный язык, является недальновидным и даже вредным для социальной сплоченности и экономическому процветанию страны. Такая безальтернативная позиция не учитывает более широкие последствия для граждан страны и игнорирует реалии системы образования Кыргызстана и потребности общества. Хотя продвижение кыргызского языка в качестве основного языка обучения может показаться укрепляющим национальную идентичность, оно упускает из виду значительные преимущества, которые дает владение русским языком.

Это еще раз подтверждает, что такие люди со своими заявлениями вовсе не радеют за будущее страны, скорее ими движет неприязнь к русскому языку.

Между тем русский язык имеет неоспоримую практическую ценность для граждан Кыргызстана, особенно в сфере трудоустройства и торговли. Владение русским языком обеспечивает кыргызским трудовым мигрантам конкурентные преимущества на рынках труда России, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Без хорошего владения русским языком люди могут оказаться в невыгодном положении при построении успешной карьеры, особенно в таких областях, как бизнес и финансы.

"‎С учетом того, что Кыргызстан является членом многих межгосударственных объединений, того же ЕАЭС, ОДКБ, СНГ - везде в этих межгосударственных структурах русский язык является рабочим. Переговоры ведутся на нем и достигаются важные, нужные для нашей республики соглашения. В том числе, русский язык используется и в переговорах с тем же Китаем, Казахстаном, Узбекистаном. Конечно, есть ряд проблем, о них тоже надо говорить, что, в общем-то, русский язык сегодня нуждается в профессиональных преподавателях, в учебных пособиях, в школах, потому что все-таки за последние, наверное, лет 15 очень сузилось его распространение в регионах. То есть, по сути дела, преподавание велось только в основном в Бишкеке. При этом в регионах среди жителей был высокий запрос на изучение русского языка", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, в русскоязычных классах количество учеников по норме превышало в два раза. Родители понимали, что их дети связывают свое будущее с работой и с жизнью в России.

Таким образом мы видим, что критики русского языка далеко не всегда в состоянии оценить его жизненно важную роль в укреплении межкультурного взаимопонимания и единства в Кыргызстане. Усилия по маргинализации или понижению статуса русского языка только усугубляют разногласия и отчуждают слои населения. Кроме того, существуют серьезные проблемы, связанные с внедрением образования только на кыргызском языке.

Образовательная инфраструктура Кыргызстана просто плохо подготовлена к такому переходу - не хватает квалифицированных учителей, адекватных учебников и учебных материалов на кыргызском языке.

Наряду с этим востребованность русского языка и обучение на нем среди наших граждан растет с каждым днем. Важнейшим свидетельством этого интереса служит решение о строительстве в Кыргызстане новых русских школ. Соглашение об этом было подписано в начале апреля 2023 года в Бишкеке, на 24-м заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Согласно ему, в течение трех лет, в 2025, 2026 и 2027 годы, Россия за свой счет построит в республике 9 полностью укомплектованных школ. Стоимость каждого учебного заведения составит почти 500 млн рублей. Таким образом российской казне это обойдется в 4,5 млрд рублей.

В свете этих соображений крайне важно признать ценность сохранения русского языка в Кыргызстане. Вместо того, чтобы поддаваться националистическим настроениям, которые стремятся подорвать языковое разнообразие, усилия следует направить на продвижение инклюзивной политики, учитывающей языковые предпочтения и потребности всех граждан. У нас есть для этого действующая правовая база, которая признает важность многоязычия в образовании, подтверждая права граждан на выбор предпочитаемого ими языка обучения. Мы должны помнить, что русский язык, с его культурной, экономической и социальной значимостью, остается незаменимым активом для нынешнего и будущего процветания нашей страны. Усилия по очернению или преуменьшению его роли служат лишь подрыву потенциала нации для роста и развития.

"Постепенно Россия стала более активно подключаться в процессы поддержки русского языка, особенно последние два года. В прошлом году было подписано знаковое соглашение межправительственное о об открытии в Кыргызстане девяти школ в каждом регионе страны. Но мне кажется, этого все равно недостаточно. Нужно использовать более масштабные возможности того же Кыргызско-Российского Славянского университета. Он может стать центром подготовки профессиональных кадров по преподаванию русского языка. Сейчас университет в этих процессах играет скромную роль. Здесь тоже многое зависит от того, как работу главного для России вуза в Кыргызстане будут координировать со стороны соответствующих профильных министерств Российской Федерации. Поэтому невозможно говорить о, скажем, о высокой роли русского языка, не занимаясь его продвижением", - заключил Шестаков.