Гармония сложится в личной жизни. Гороскоп с 11 по 17 марта

Луна будет расти в течение всей недели, поскольку в минувшее воскресенье состоялось Новолуние и, учитывая благоприятную планетную ситуацию, самое время претворять в жизнь самые смелые планы и мечты. В начале недели предстоит многое менять в планах. Возможны незапланированные поездки, встречи, предстоит решать возникшие вопросы, но всё это пойдёт на пользу. Стоит заняться документами, а также сдачей или пересдачей тестов. А в целом неделя размеренная, располагающая к инвестициям, покупкам. Гармония сложится в личной жизни.

Овен – свежие идеи помогут многое изменить в сложившемся ритме жизни. Новая стратегия в делах и бизнесе, перемены в окружении, позволят достичь значимых результатов. Поменяется и проведение досуга, что сделает жизнь интереснее и насыщеннее. Удастся и несколько увеличить доходы. Пополнить казну сейчас не помешает, поскольку само время обновлять гардероб к весенне-зимнему сезону. Инвестиции также удачны.

Телец – завершится период недопонимания в общении с руководством и бесполезное хождение по различным инстанциям. Полеченные советы. Появление на вашем пути нужных людей помогут разрешить проблемную ситуацию. Возможно получение нужных документов. освободится время для личного общения. Удастся приступить к реализации совместных проектов. Дружеские встречи поднимут настроение, а свидания наполнят жизнь романтикой.

Близнецы – самочувствие улучшится и, с новыми силами вы примитесь за реализацию возникающих идей. Встречи, общение через мессенджеры позволит пересмотреть прежние планы. Возможны поездки, положительные изменения в учёбе. Ещё можно рассчитывать на поддержку влиятельных людей, дабы продвинуться по карьерной лестнице, либо решить вопросы с получением документов. Посещение различных инстанций также будет продуктивным.

Рак – самое время после растрат пополнить казну и в этом поможет ваша расторопность. Вы можете создать дополнительные источники, сменить работу, либо решить вопросы с документами, от которых зависит решение финансового вопроса. На пользу также пойдут деловые и дружеские встречи. Вы узнаете много нового, что поможет в принятии решений. Могут состояться дальние поездки, решиться вопросы с учёбой. Весна постепенно пробивает себе дорогу, и оттепель наступит в личных отношениях.

Лев – неделя начнётся с пересмотра круга общения, что пойдёт вам на пользу. С появлением новых людей в вашем кругу общения, появятся возможности для профессионального развития, а также для прогресса в учёбе. А вот деньги любят тишину. Продолжая развиваться укреплять имеющиеся источники доходов, вы достигните желаемого прогресса. Финансовому благополучию пойдут на пользу встречи с руководством, посещение различных инстанций.

Дева – многое на работе будет наждаться в изменениях. Начиная неделю с ревизии дел, вы сможете определить наиболее главные для вас направления, благодаря чему не погрязните в рутине и достигните желаемого прогресса, роста доходов. Возможна и смена места работы. Намеченные поездки, деловые и дружеские встречи пройдут в намеченные сроки и даже превзойдут желаемый результат. Оживление возникнет в амурных отношениях и всё благодаря полученному приглашению.

Весы – энергичность деловых партнёров и друзей станет двигателем давно назревших перемен. Корректировка в условиях сотрудничества, смена стратегии, а возможно и полный пересмотр направления деятельности окажут положительное влияние. Кое-что, конечно останется стабильным. Источники доходов, кормившие вас последнее время, удастся не только сохранить, но и развить. Удастся также укрепить здоровье. Новый комплекс процедур, спортивных упражнений придадут энергии.

Скорпион – неделя начнётся с решения возникших срочных вопросов в доме. Предстоит заняться ремонтном, перестановками или прочими домашними хлопотами. Благополучно с ними справившись, вы целиком погрузитесь в полезное деловые общение, а также дружеские встречи и свидания. Дыхание весны вдохновит вас на подвиги во имя любви, а энергия развития пригодится при продвижении возникших идей. Вместе с заинтересованными людьми вы воплотите их в жизнь.

Стрелец – резкие перемены в планах, с которых начнётся неделя, стряхнут остатки после праздничной расслабленности и побудят к поездкам, встречам, продуктивным действиям. Удастся также сдать важные тесты, разобраться со сложными темами в учёбе. С середины недели ритм жизни станет размеренней, позволяя больше времени уделить домочадцам, домашним хлопотам, а также красоте и здоровью. Можно начинать строительство или капитальный ремонт.

Козерог - возникшие в начале недели идеи помогут найти решение финансовых вопросов, совершить незапланированные покупки, а также решиться на сделки с недвижимостью, если перед вами стоит квартирный вопрос. В течение недели состоятся встречи с людьми, с которыми давно не виделись и возникшее общение придётся кстати. Вы получите ценные советы, которые решат многие вопросы, в том числе с логистикой, если вы занимаетесь отправкой товара. Состоится и долгожданное рандеву.

Водолей – неделя начнётся с непредсказуемых изменений, которые тем не менее окажутся позитивными и полезными. Возможны незапланированные поездки, встречи. Справившись с возникшим авралом, вы вернётесь к намеченным делам и планам. Возможен прогресс в развитии своего бизнеса и сделанные в него вложения оправдают себя. Удастся получить доходы от ранее сделанной работы и направить финансы на долгожданные покупки. Выгодны сделки с недвижимостью.

Рыбы – в начале недели появится возможность решить финансовые вопросы, совершить выгодные сделки, которые не будут входить в планы, но тем не менее принесут дополнительные доходы. А в целом неделя пройдёт в поездках, встречах с давними друзьями и родственниками. Восстановятся былые отношения, появятся новые знакомые в кругу общения. Удастся претворить в жизнь давние планы.

Астролог Андрей Рязанцев