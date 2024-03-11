В Японии запущен в производство летающий электромобиль

Компании Suzuki и SkyDrive начали производство летающих электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Suzuki.

Модель SkyDrive SD-05 будут собирать на предприятии в городе Ивата в префектуре Сидзуока. Аппарат рассчитан на перевозку пилота и двух пассажиров. Электромобиль оснащен 12 двигателями, позволяющими разогнаться до 100 километров в час. Дальность полета составляет 15 км. Машина способна осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Новинку предполагается использовать в рамках всемирной выставки Expo-2025 в городе Осака. Завершение процедуры сертификации и начало продажи частным лицам запланировано на 2026 год.

Японские производители намерены собирать около 100 моделей SkyDrive в год. Их будут использовать как такси и транспортные средства для экстренных служб.

Источник: snob.ru