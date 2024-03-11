РКФР профинансирует открытие сертифицированного частного дата-центра в КР

Российско-Кыргызский Фонд развития выделил около $1 миллиона на строительство первого в Кыргызстане коммерческого центра обработки данных (ЦОД). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, кабинет министров уделяет большое внимание развитию IT, созданию цифровых сервисов и внедрению инструментов искусственного интеллекта. Все это невозможно без должного хранения и обработки данных. "ЦОД начнет функционировать уже в этом году и поспособствует развитию цифровизации", – сказал председатель правления РКФР Артем Новиков.

Госучреждения, банки и предприятия постоянно обрабатывают большое количество информации, имеют дело с личными данными граждан. Уникальность проекта в том, что эти сведения можно будет хранить на территории Кыргызстана. Возможность утечки исключена.

"В рамках реализации стратегии Фонда до 2027 года мы будем расширять спектр своей деятельности, и охватывать всё больше направлений. IT-инфраструктура – одно из них. Поддерживая такие проекты, мы стимулируем ускоренный рост экономики", – отметил Артем Новиков.