В Джалал-Абаде задержан гражданин, стрелявший в воздух во время свадьбы

Сотрудники ОБДД Джалал-Абадской области задержали гражданина, стрелявшего в воздух во время свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в социальных сетях был распространен видео материал, о том, что неизвестный гражданин, выйдя из бокового лобового стекла автомобиля BMW X5 из числа машин, следовавших в свадебном кортеже, начал стрелять в воздух несколько раз.

По данному факту были проведены оперативно-розыскные мероприятия, было установлено, что данное видео снято на территории Джалал-Абадской области, в результате чего со стороны сотрудников ОБДД Джалал-Абадской области был задержан и доставлен в следственный службу Сузакского РОВД гр. О. Ж., 1996 г.р., для проведения расследования.

Также за авто хулиганство водитель автомобиля был оштрафован на 15 тысяч сомов, а его автомобиль был доставлен на штрафстоянку.