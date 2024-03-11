Кыргызстанские спортсмены по вольной борьбе заняли призовые места в Турции

Члены сборной Кыргызстана по вольной борьбе Эрназар Акматалиев и Тайырбек Джумашбек уулу завоевали золотую и бронзовую медали на международных соревнованиях в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Эрназар Акматалиев занял 1 место среди 23 спортсменов, выступавших в весовой категории до 70 кг. В решающем поединке методом "туше" удалось ему удалось одержать победу над монгольским спортсменом.

Тайырбек Джумашбек уулу (61 кг) выиграл поединок за бронзу у иранского борца Резы Атри со счетом 7:4 и занял 3-е место.