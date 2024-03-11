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Кыргызстанские спортсмены по вольной борьбе заняли призовые места в Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Члены сборной Кыргызстана по вольной борьбе Эрназар Акматалиев и Тайырбек Джумашбек уулу завоевали золотую и бронзовую медали на международных соревнованиях в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Эрназар Акматалиев занял 1 место среди 23 спортсменов, выступавших в весовой категории до 70 кг. В решающем поединке методом "туше" удалось ему удалось одержать победу над монгольским спортсменом.

Тайырбек Джумашбек уулу (61 кг) выиграл поединок за бронзу у иранского борца Резы Атри со счетом 7:4 и занял 3-е место.


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URL: https://www.vb.kg/435771
Теги:
вольная борьба, золото, Турция, Кыргызстан
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