Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

Объем воды в Токтогульском водохранилище опустился до 7,4 млрд кубов

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По состоянию на 11 марта объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 млрд 451,4 млн кубометров.

По данным ОАО "Электрические станции", приток составляет 149 кубометров в секунду, расход – 543 кубометра в секунду.

Ранее в Минэнерго сообщали, что в стране будут введены ограничения на потребление электроэнергии, но позже проведение краткосрочных регулировочных мероприятий приостановили.

Заместитель министра энергетики Талайбек Байгазиев заявлял об угрозе того, что объем воды в Токтогульском водохранилище достигнет "мертвого" уровня. Он уточнил, что "мертвый" объем составляет примерно 6,5 млрд кубометров.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435772
Теги:
Токтогульское водохранилище, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  