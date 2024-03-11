Объем воды в Токтогульском водохранилище опустился до 7,4 млрд кубов

По состоянию на 11 марта объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 млрд 451,4 млн кубометров.

По данным ОАО "Электрические станции", приток составляет 149 кубометров в секунду, расход – 543 кубометра в секунду.

Ранее в Минэнерго сообщали, что в стране будут введены ограничения на потребление электроэнергии, но позже проведение краткосрочных регулировочных мероприятий приостановили.

Заместитель министра энергетики Талайбек Байгазиев заявлял об угрозе того, что объем воды в Токтогульском водохранилище достигнет "мертвого" уровня. Он уточнил, что "мертвый" объем составляет примерно 6,5 млрд кубометров.

Источник: Кабар