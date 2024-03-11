Минюст КР одобрил 17 кандидатов для нотариата после экзамена (список)

Министерство юстиции одобрило 17 кандидатов на получение лицензии на занятие нотариальной деятельностью после успешного прохождения квалификационного экзамена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, 11 октября 2023 года № 175 приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики снят мораторий на проведение экзаменов на получение лицензии на право занятия частной нотариальной и адвокатской деятельности.
В связи с чем, с 27 февраля по 1 марта 2024 года в Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошел квалификационный экзамен для лиц, желающих получить лицензию на право занятия частной нотариальной деятельностью.
Экзамен проводился в форме компьютерного тестирования, в котором приняли участие 98 претендентов из 130 приглашенных.
По результатам экзамена успешно справились с заданием 17 человек, набравших от 70% и более правильных ответов.
Список лиц, успешно сдавших компьютерное тестирование:
1) Алимбекова Апал Кубанычбековна – 88 баллов;
2) Асанова Мадина Курманкуловна – 88 баллов;
3) Аширбеков Медер Маткаримович – 84 баллов;
4) Муратбекова Салтанат Муратбековна – 93 баллов;
5) Булатова Асел Качкынбековна – 90 баллов;
6) Даминова Наргиза Давлятовна – 92 баллов;
7) Иманбекова Айжамал Иманбековна – 87 баллов;
8) Исаев Исмайилбек Хашимович – 99 баллов;
9) Камилова Наргиза Камиловна – 86 баллов;
10) Кубакеева Бактыгуль Алымбековна – 97 баллов;
11) Канимет кызы Нурайым – 99 баллов;
12) Мамбетова Аида Узаковна – 87 баллов;
13) Омеркулова Бурул-Жанна Кулматовна – 108 баллов;
14) Рахманова Александра Владимировна – 107 баллов;
15) Султанова Айдай Алимбековна – 92 баллов;
16) Токторова Жазгулим Маматжановна – 87 баллов;
17) Ураимов Улукбек Абдилазизович – 85 баллов;