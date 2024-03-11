Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

Минюст КР одобрил 17 кандидатов для нотариата после экзамена (список)

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство юстиции одобрило 17 кандидатов на получение лицензии на занятие нотариальной деятельностью после успешного прохождения квалификационного экзамена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 11 октября 2023 года № 175 приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики снят мораторий на проведение экзаменов на получение лицензии на право занятия частной нотариальной и адвокатской деятельности.

В связи с чем, с 27 февраля по 1 марта 2024 года в Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошел квалификационный экзамен для лиц, желающих получить лицензию на право занятия частной нотариальной деятельностью.

Экзамен проводился в форме компьютерного тестирования, в котором приняли участие 98 претендентов из 130 приглашенных.

По результатам экзамена успешно справились с заданием 17 человек, набравших от 70% и более правильных ответов.

Список лиц, успешно сдавших компьютерное тестирование:

1) Алимбекова Апал Кубанычбековна – 88 баллов;

2) Асанова Мадина Курманкуловна – 88 баллов;

3) Аширбеков Медер Маткаримович – 84 баллов;

4) Муратбекова Салтанат Муратбековна – 93 баллов;

5) Булатова Асел Качкынбековна – 90 баллов;

6) Даминова Наргиза Давлятовна – 92 баллов;

7) Иманбекова Айжамал Иманбековна – 87 баллов;

8) Исаев Исмайилбек Хашимович – 99 баллов;

9) Камилова Наргиза Камиловна – 86 баллов;

10) Кубакеева Бактыгуль Алымбековна – 97 баллов;

11) Канимет кызы Нурайым – 99 баллов;

12) Мамбетова Аида Узаковна – 87 баллов;

13) Омеркулова Бурул-Жанна Кулматовна – 108 баллов;

14) Рахманова Александра Владимировна – 107 баллов;

15) Султанова Айдай Алимбековна – 92 баллов;

16) Токторова Жазгулим Маматжановна – 87 баллов;

17) Ураимов Улукбек Абдилазизович – 85 баллов;


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435773
Теги:
Министерство юстиции, нотариус, Кыргызстан, экзамен
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  