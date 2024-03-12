В Узбекистане построили мечеть в стиле "хай-тек"

В Чиланзарском районе города Ташкента открыли мечеть "Хасанхон Кори" после завершения реконструкции. Здание получило необычный вид в стиле "хай-тек", что является редкостью для культовых сооружений, передает СМИ.

Управление мусульман Узбекистана отмечает, что до реконструкции здание было узким с неудобным входом, что затрудняло доступ посетителям. Для обеспечения верующих необходимыми условиями и удобствами оно было перестроено с учетом их потребностей, применяя современные архитектурные решения и материалы.

На данный момент мечеть способна вместить около 4,5 тысяч человек.

Напомним, сегодня, в ночь на 11 марта, начался священный месяц Рамазан.