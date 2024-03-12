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ВБ возобновляет финансирование прокладки афганского участка ЛЭП CASA-1000

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Всемирный банк, после двухлетней паузы, возобновляет финансирование реализации межрегиональной линии электропередачи CASA-1000 на территории Афганистана, сообщает афганская электроэнергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

В сообщении говорится, что 7-8 марта этого года в Стамбуле прошла совместная встреча, на которой собрались представители Всемирного банка, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и Пакистана для обсуждения перезапуска проекта.

Представители DABS анонсируют, что реализация проекта на территории Афганистана при финансовой поддержке Всемирного банка возобновится в мае 2024 года.

Ожидается, что строительство афганского участка ЛЭП CASA-1000 будет завершено к концу 2025 года.

"Перезапуск этого проекта был инициирован по просьбе стран региона и при полной уверенности Афганистана в том, что все необходимые условия будут выполнены", - заключается в сообщении.

Ранее, в начале декабря минувшего года, министры энергетики Таджикистана, Кыргызстана и Пакистана попросили доноров способствовать ускорению достройки ЛЭП CASA-1000.

В то же время офис вице-премьера Исламского Эмирата Афганистана (самоназвание страны талибовским правительством) по экономическим вопросам в своем обращении к Всемирному банку попросил возобновить работу на территории страны по всем проектам.

Проект Central Asia – South Asia – 1000 (CASA-1000) предполагает строительство трансграничной линии электропередачи, посредством которой планируется поставлять электроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

Таджикский и кыргызский участки этой линии электропередачи, по данным Минэнерго двух стран, практически готовы к эксплуатации, завершается также возведение всех необходимых объектов на территории Пакистана.

Официальный запуск реализации проекта CASA-1000 состоялся в мае 2016 года в городе Турсунзаде при участии глав государств и правительств четырех стран-участниц проекта.

Совокупный бюджет строительства данной ЛЭП, общей протяженностью 1,4 тыс. км, составляет около $1,2 млрд.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/435779
Теги:
Афганистан, Таджикистан, энергетика, Кыргызстан
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