Способы безналичной оплаты за госуслуги по линии паспорта и ЗАГС

В целях обеспечения удобства гражданам организации информационного взаимодействия с коммерческими банками в части приема платежей за госуслуги, увеличения доли безналичных платежей ГП "Инфоком" разработало внутреннюю платежную систему, запустив сайт, где можно оплатить за государственные услуги в онлайн режиме с любой точки мира с помощью технологии интернет-эквайринга. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, граждане КР могут оплатить за услуги изготовления общегражданского (ОГП) паспорта и ID-карты гражданина Кыргызской Республики (несрочные) любыми банковскими картами, в том числе и других стран. В сервисе предусмотрена автоматическая конвертация валюты в сом по курсу НБКР в день оплаты.