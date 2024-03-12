Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

Способы безналичной оплаты за госуслуги по линии паспорта и ЗАГС

122  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях обеспечения удобства гражданам организации информационного взаимодействия с коммерческими банками в части приема платежей за госуслуги, увеличения доли безналичных платежей ГП "Инфоком" разработало внутреннюю платежную систему, запустив сайт, где можно оплатить за государственные услуги в онлайн режиме с любой точки мира с помощью технологии интернет-эквайринга. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, граждане КР могут оплатить за услуги изготовления общегражданского (ОГП) паспорта и ID-карты гражданина Кыргызской Республики (несрочные) любыми банковскими картами, в том числе и других стран. В сервисе предусмотрена автоматическая конвертация валюты в сом по курсу НБКР в день оплаты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435783
Теги:
загс, паспорт, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  