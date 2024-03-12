В РФ работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть страну

Мигрантов обяжут покинуть РФ, если те будут работать не по профилю. Речь о гражданах, приехавших по оргнабору. Если они откажутся работать на пригласивших их предприятиях - например, вместо стройки пойдут в курьеры, - им придется покинуть Россию за 15 дней. Законопроект подготовил Минтруд по поручению правительства, выяснили "Известия". Также, чтобы устроиться на работу, иностранцам будет необходимо получить специальный документ, подтверждающий право на временную трудовую деятельность у конкретного работодателя. Инициативу уже поддерживают в Госдуме, где предлагают оставить для въезжающих в РФ трудовых мигрантов только систему целевого набора.

По новым правилам

Минтруд предложил ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. О подготовке такого законопроекта "Известиям" рассказали в пресс-службе министерства. Там пояснили, что он подготовлен по результатам стратегической сессии правительства и направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закрепление такого механизма как приоритетного в целом.

- Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста, - рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

Там отметили, что такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его наем, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу.

- Более того, если такой работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней, - уточнили в министерстве.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

В настоящее время организованно в Россию привлекаются трудовые мигранты на основании двусторонних межправительственных соглашений с правительствами Узбекистана и Таджикистана. Цель оргнабора - привлечение специалистов к конкретным работодателям под их потребности. По данным ФСБ, только за I квартал 2023 года с целью работы в РФ въехало 1,3 млн иностранцев. Основной приток произошел из Узбекистана (630 859 человек) и Таджикистана (349 357).

Также в ведомстве подчеркнули, что новые правила распространяются на трудовых мигрантов вне зависимости от того, приезжают ли они работать в Россию из визовых или безвизовых стран.

- Для работодателей, нанимающих иностранных граждан из визовых стран по оргнабору, исключается обязанность получения разрешения на привлечение таких работников. Разрешения на работу указанной категории трудовых мигрантов оформляются без учета квот, - добавили в Минтруде.

Распространить на всех

В профильном комитете Госдумы по труду и социальной политике инициативу Минтруда готовы поддержать. Там напомнили, что вопрос исключительно целевого набора мигрантов озвучивался депутатами еще правительству под руководством Дмитрия Медведева.

- Аналогичные меры озвучивались нами правительству еще в 2013 году. Один из посылов, чтобы трудовая миграция была только по запросу работодателей, - заявил "Известиям" глава комитета Ярослав Нилов.

По его словам, сегодня в России для мигрантов действует патентная система. Она позволяет им безвизово въезжать в страну и трудоустраиваться, но очень много тех, кто не имеет патента и работает.

- Поэтому предложение Минтруда - это очень правильный шаг. Нам необходимо в целом развивать государственную миграционную политику с упором на принцип "трудовая миграция по запросу", и касаться он должен всех иностранцев, которые едут на работу в Россию и с визами, и без (визы не требуются для граждан стран, которые входят в ЕАЭС. - "Известия"), - пояснил депутат.

Это мнение разделяет первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

- Такой законопроект необходимо поддержать. Если мигрант приглашен на определенную профессию, он должен только ей заниматься, а не искать удобные ему формы заработка, отбирая рабочие места у россиян. У нас есть своя безработица, с которой мы должны бороться, и помогать с трудоустройством своим гражданам, и платить им достойную зарплату, - заявил депутат "Известиям".

По его словам, необходимо также наказывать и работодателей, если они допускают факты нарушения приглашенными мигрантами трудового законодательства.

- Сегодня уход мигрантов от пригласивших их работодателей - распространенная практика. Иностранец приехал, он ничем не обременен. Поэтому он оформил нужные ему документы и перешел туда, куда хочет, - поддерживает новые правила работы мигрантов президент общероссийского межотраслевого объединения работодателей "Российский союз строителей" Владимир Яковлев.

По его словам, между тем только в строительной отрасли недостаток специалистов сегодня оценивается порядка в 100 тыс. человек. Поэтому и нужны такие механизмы сдерживания, чтобы работник приехал к конкретному работодателю под нужные ему задачи и работал до тех пор, пока их не выполнит, считает эксперт. Владимир Яковлев назвал неудивительным также то, что основная масса мигрантов сегодня работает в такси, на более легкой работе, а не на стройке.