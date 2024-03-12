ГКНБ необходимо усилить контрразведку и разведку для борьбы с коррупцией

Начиная с 2021 года спецслужбы Кыргызстана под руководством Камчыбека Ташиева удвоили свой потенциал. Силовая составляющая ГКНБ КР в настоящее время переживает небывалый с 1991 года рост и усиление новейшим вооружением, техникой и средствами. Кардинально была повышена боеспособность и численность спецподразделений ГКНБ и Погранслужбы. Однако, при этом не стоит забывать, что фундаментом любой спецслужбы мира являются разведка и контрразведка. Без сбора данных за рубежом страны и без борьбы с иностранными разведками на своей земле невозможно обеспечить национальную безопасность. Разведка позволяет руководству государства вычислить и оценить какую-либо угрозу, исходящую извне. Контрразведка же в состоянии предотвратить ту опасность на территории своей республики. Наш Кыргызстан находится в орбите интересов мировых держав и в нашей стране присутствует сильное влияние коррумпированных кланов и международных преступных сообществ. В такой нелегкой ситуации значение и роль деятельности разведывательного и контрразведывательного управлений ГКНБ КР возрастает в разы. Не секрет, что многие коррумпированные кланы и их представители поспешно покидают пределы нашей республики. И будучи недосягаемыми в той или иной точке мира коррупционеры возможно строят планы по дестабилизации обстановки в КР, используют накопленные годами финансы и из - зарубежья дают указания, отправляют деньги своим сторонникам на те или иные задачи. Кроме того, именно в зарубежных странах кыргызские коррумпированные группы и криминальные синдикаты отмывают свои доходы, вкладываются в бизнес и приобретают имущество. В связи с чем, возникает оперативная потребность осуществлять контроль и собирать информацию об активах скрывающихся на чужой стороне казнокрадов и криминальных лидеров. Исходя из вышесказанного, возникает потребность в расширении разведывательной деятельности органов национальной безопасности КР за пределами Кыргызстане и в ужесточении контрразведывательной работы у нас дома. Длинная рука кыргызской разведки в виде различных "приветов" послужит неприятным сюрпризом для наших врагов. Ведь коррупционеры и преступники в Эмиратах или Европе чувствуют себя в безопасности и уверены, что кыргызское правосудие их не достанет. А их нужно как говорится - достать и наказать, отнять их покой и сон, заставить вернуть награбленное.

Разумеется, принятие мер по укреплению разведывательного и контрразведывательного направлений принесет пользу в сохранении стабильной общественно-политической обстановки в Кыргызстане и предупреждении любых противоправных действий против нашего государства.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт