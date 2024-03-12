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ГКНБ: В собственность государства возвращен ОАО "Кристалл"

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В собственность государства возвращен ОАО "Кристалл". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенных следственно - оперативных мероприятий было установлено, что в целях создания и функционирования майниг – фермы на территории ОАО "Кристалл" была специально учреждена ОсОО "Компьютер Павер центр", который с мая 2019 года по октябрь 2020 года занималась оборудованием и техническим оснащением майниг – фермы, не имея на это соответствующих разрешительных документов.

Исполнительным директором являлся уроженец города Таш-Комур О.М., а фактическим управляющим финансовыми средствами был Т.А.К. (приближенное лицо "окул бала" покойного криминального авторитета Камчы Асанбека). Основной целью запуска майнинг – фермы являлось финансирование криминальных структур Камчы Кольбаева.

Для реализации деятельности крупной майниг-фермы были использованы возможности корпорации "Аю-Холдинг", где в структуре имелась энергокомпания "НурАлЭнерго", которое в последующем планировала поставку электричество в завод "Кристалл" и тем самым оказывая содействие в финансировании организованной преступной группы Кольбаева.

При этом, в собственность ОсОО "Компьютер Павер центр" имущественный комплекс ОАО "Кристалл" перешел незаконно в нарушений норм законодательства в сфере банкротства.

В результате решением Таш-Комурского районного суда от 10 января 2024 года ОАО "Кристалл" возвращен в собственность государства.

Следует отметить, что ОАО "Кристалл" является заводом по выпуску полупроводниковых материалов (кремния) и имеет стратегическое значение для экономического развития страны. В связи с развитием технологий в области современной электротехники (интегральных схем, дискретных приборов, солнечных батарей и др.) к данному предприятию проявляется активный интерес со стороны иностранных инвесторов.


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URL: https://www.vb.kg/435788
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Камчы Кольбаев
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