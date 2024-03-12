Теперь супервыгодная связь в роуминге от О! доступна в Южной Корее

Южная Корея стала 18-й страной, где действует выгодный тариф в роуминге "1 мегабайт – 1 сом" от Мобильного оператора О!, услуга предоставляется в сети SK Telecom.
Активируйте сервис перед поездкой. Подключение бесплатное, оплата только по факту использования интернет-трафика. Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис оператора, достаточно набрать бесплатную команду *997#.
Хотите сэкономить ещё 10% – подключайте интернет-пакеты, так вы гарантированно уложитесь в запланированный бюджет.
Делитесь фото прямо из аэропорта, напишите родным, как долетели и, конечно, пользуйтесь Google-картой для ориентации на местности и вызова такси.
Будьте на связи с родными и коллегами за границей на своём номере. Выгодный тариф в интернет-роуминге для абонентов О! действует также в следующих странах: Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Вьетнам, Армения, Беларусь, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург, Кувейт, Грузия, Катар.
Дополнительную информацию можно найти на сайте o.kg.
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