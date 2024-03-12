Глава компании "Капитал Групп" обвиняется в финансировании Камчы Кольбаева

По факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева объявлен в розыск российский предприниматель, владелец компании "Капитал Групп" - Тё Павел Владимирович. Об этом сообщает пресс- служба ГКНБ.

По ее данным, установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. "вора в законе" Камчы Кольбаева, входившего в международную преступную группировку "Братский круг" со стороны одного из крупных бизнесменов РФ - Тё Павел Владимировича (известный в криминальный кругах как "Паша Кореец").

"Так, Павел Тё в целях получения поддержки и покровительства на территории КР и ведения совместного бизнеса, установил связь с представителями криминалитета, в частности т.н. "вором в законе" К.Асанбеком, а также с находящимся в розыске на территории КР членом ОПГ Азим Роем (известный в криминальных кругах как "крестный отец" К.Асанбека – Руслан Чалдоварский, неоднократно судимый за тяжкие преступления).

При этом П.Тё зная и осознавая криминальный статус К.Асанбека, оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости последнего на территории КР.

Кроме того, в отношении П. Те постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также постановлением судебного органа объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в целях объявления Т.П.В. в международный розыск, в том числе на территории стран СНГ".