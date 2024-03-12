Глава ВС КР: В затягивании кемпир-абадского дела виноваты сами задержанные

Председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков в интервью агентству "Кабар" пояснил, почему суд над заключенными по кемпир-абадскому делу длится столько времени.

В последние несколько дней родственники некоторых задержанных провели акции протеста в своих селах и требовали их освобождения. В основном они жалуются, что судебные заседания затягиваются. И вправду, почему принятие решения заняло так много времени? Прошло почти полтора года.

Да, у нас есть информация, что родственники задержанных по этому делу проводили акции в селах. Причиной задержек судебных разбирательств являются, прежде всего, сами заключенные. Мы сами заинтересованы в том, чтобы это дело прошло через районную следующей инстанции. У нас нет намерения затягивать дело и держать их под стражей. Расследование длилось несколько месяцев после ареста лиц по делу Кемпир-Абада.

Уголовное дело объемное – 60 томов. После того как дело поступило в суд, его начали рассматривать. Однако однажды не появляется адвокат одного из заключенных, на следующий день один из заключенных заболевает, или умышленно не присылает своего адвоката, или в суде устраивают шоу, говоря: "Заимейте потомство у таких героев, как мы".

Поэтому в затягивании процесса виноваты, прежде всего, сами задержанные. Законом предусмотрены специальные процессуальные нормы. По их требованиям суды вынуждены перенести заседание. По требованию подсудимых и их адвокатов судебный процесс откладывался 20 раз, это официальный факт. Например, если адвокат одного из них заболеет, судья будет рассматривать дело, а остальные на это никогда не согласятся. Нам непонятно, почему они так тянут. В суде оно рассматривается уже восемь месяцев, а не полтора года.

Вообще, сколько по времени длятся такие дела? Можете сказать сравнительно с другими? Может быть, есть примеры из международного опыта?

- В зависимости от тяжести предъявленных обвинений они длятся один или два месяца. Мы не основываемся на требования международного права, поскольку подчиняемся законам нашего суверенного государства.

Есть те, кто говорит, что можно проводить расследование, поместив их под домашний арест. При каких условиях суд может изменить меру пресечения заключенного на домашний арест?

- Обвинения, предъявленные обвиняемым следственными органами, относятся к группе тяжких и особо тяжких преступлений. Если это касается здоровья, то мера пресечения может быть изменена, как в случае с Бектуром Асановым. Бектура Асанова поместили под домашний арест из-за заявления о необходимости операции по состоянию здоровья.

Повлияют ли на суды различные акции по освобождению заключенных?

- Организация любых митингов или других акций по рассматриваемым делам будет считаться давлением на судебные органы. Наши граждане также должны осознавать необходимость подчиняться решениям, принимаемым от имени Кыргызской Республики. В соответствии с нашей Конституцией, они обязательны для всех юридических и физических лиц.