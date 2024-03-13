Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

В Узбекистане появятся классы "Молодая гвардия"

196  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно сообщению пресс-службы Национальной гвардии РУз, в каждой школе Узбекистана, начиная с 9 класса, будут организованы военно-патриотические классы.

Данную меру планируют реализовать в два этапа:

первый этап - в 2024/2025 учебном году в 2 530 школах;

второй этап - в 2025/2026 учебном году в 2 536 школах.

Соответствующее решение было принято с целью воспитания молодежи в духе военного патриотизма. На сегодняшний день насчитывается 265 классов "молодогвардейцев" в общей сложности в 56 школах. В каждом регионе находится по 4 школы с такими классами.

Источник: daryo.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435798
Теги:
Узбекистан, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  