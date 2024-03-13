В Узбекистане появятся классы "Молодая гвардия"

Согласно сообщению пресс-службы Национальной гвардии РУз, в каждой школе Узбекистана, начиная с 9 класса, будут организованы военно-патриотические классы.

Данную меру планируют реализовать в два этапа:

первый этап - в 2024/2025 учебном году в 2 530 школах;

второй этап - в 2025/2026 учебном году в 2 536 школах.

Соответствующее решение было принято с целью воспитания молодежи в духе военного патриотизма. На сегодняшний день насчитывается 265 классов "молодогвардейцев" в общей сложности в 56 школах. В каждом регионе находится по 4 школы с такими классами.

Источник: daryo.uz