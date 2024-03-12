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В Бишкеке 124 водителей автобусов не прошли тест на знание правил ПДД

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В Бишкеке 124 водителей автобусов не прошли тест на знание правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба столичного УПСМ.

"Экзамен проводят отдел технического надзора Управления патрульной службы милиции по Бишкеку совместно с сотрудниками Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек.

Водители отвечали на вопросы теста, который состоял из вопросов с наиболее распространенными ошибками водителей.

Пока всего проэкзаменовали 222 водителя, 98 из них успешно сдали тест. Провалившим экзамен дали шанс провести работу над ошибками и пересдать снова.

По итогам экзамена автоинспекторы провели профилактическую беседу. Особое внимание было уделено требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактики аварийности на пассажирском транспорте и пресечения нарушений действующего законодательства водителями автобусов и перевозчиками".


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URL: https://www.vb.kg/435802
Теги:
Бишкек, водительское удостоверение
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