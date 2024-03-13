Ветслужба КР усилила контроль за реализацией ветеринарных лекарств в стране

Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР усиливает контроль реализации ветеринарных лекарств в стране. Об этом сегодня в эфире "Биринчи радио" рассказал директор данной службы Улугбек Кожобергенов.

Как он отметил, в эти дни идет лицензирование ветеринарных аптек.

"Нами проводится работа по части проверки ветеринарных лекарств, ввозимых в республику: кто привозит, откуда везут и нет ли лекарственных препаратов, ввезенных контрабандным путем. Мы требуем, чтобы граждане, которые работают в ветаптеках, обязательно имели ветеринарное образование. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы в таких аптеках соблюдались все меры по хранению медицинских препаратов и соблюдалось так называемое товарное соседство", - сказал Кожобергенов

Источник: Кабар