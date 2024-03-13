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"Садыр Жапаров поручил отозвать законопроект о СМИ"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова отозван законопроект о средствах массовой информации. Об этом на своей странице в соцести сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"Ранее глава государства провел встречу с руководителями средств массовой информации страны, в ходе которой одним из обсуждаемых вопросов являлся проект Закона Кыргызской Республики "О средствах массовой информации", находящийся на рассмотрении Жогорку Кенеша.

По итогам встречи, заслушав информацию от представителей СМИ и с учетом поступивших от них предложений относительно данного законопроекта, президент Садыр Жапаров поручил доработать указанный проект закона", - написал Аскат Алагозов.


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URL: https://www.vb.kg/435814
Теги:
законопроект, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СМИ
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