"Садыр Жапаров поручил отозвать законопроект о СМИ"

По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова отозван законопроект о средствах массовой информации. Об этом на своей странице в соцести сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"Ранее глава государства провел встречу с руководителями средств массовой информации страны, в ходе которой одним из обсуждаемых вопросов являлся проект Закона Кыргызской Республики "О средствах массовой информации", находящийся на рассмотрении Жогорку Кенеша.

По итогам встречи, заслушав информацию от представителей СМИ и с учетом поступивших от них предложений относительно данного законопроекта, президент Садыр Жапаров поручил доработать указанный проект закона", - написал Аскат Алагозов.