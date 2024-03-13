Депутат Жогорку Кенеша Айбек Осмонов подал в ЦИК заявление о сдаче своего мандата. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании ЦК, но когда оно состоится встреча, пока неизвестно.

Напомним, ранее телеканал Region TV выпустил видеоматериал, в котором некоторые общественные деятели заявили о том, что из-за связи с Райымбеком Матраимовым свои мандаты должны сдать депутаты Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Искендер Матраимов и Нурлан Ражабалиев.. Последние двое позже решением ЦИКа лишились своих мандатов.