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Айбек Осмонов подал в ЦИК заявление о сдаче своего мандата

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Депутат Жогорку Кенеша Айбек Осмонов подал в ЦИК заявление о сдаче своего мандата. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании ЦК, но когда оно состоится встреча, пока неизвестно.

Напомним, ранее телеканал Region TV выпустил видеоматериал, в котором некоторые общественные деятели заявили о том, что из-за связи с Райымбеком Матраимовым свои мандаты должны сдать депутаты Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Искендер Матраимов и Нурлан Ражабалиев.. Последние двое позже решением ЦИКа лишились своих мандатов.


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URL: https://www.vb.kg/435816
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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