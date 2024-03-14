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Бакыт Бакетаев посвятил стих митингам в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что митинги в Кыргызстане стали частью кыргызского менталитета. Таким мнением он поделился с редакцией vb.kg.

"Вот недавно в трех областях прошли митинги родных задержанных журналистов, что стало для нас обыденностью. Теперь этим никого не удивишь. Общество настолько политизировано, что по любому поводу готово выходить на митинги. Вспомнил свой стих про нашу любовь к митингам, который написал еще в 2013 году. Сегодня он также не потерял свою актуальность:

Весна, кыргызы торжествуя,

На площадях и митингах опять,

Вопросы задают волнуясь,

Не повернется ли все вспять?

Идем ли правильной дорогой? Маршрут начертан ли? Где власть?

Иду на площадь, задать вопросы,

А мысль под пули б не попасть.

Конечно можно дома, на диване,

В планшете с кофэм на столе,

Все посмотреть, услышать и подумать: "Я знаю все, идите на х.. все!"

Я расскажу вам сказку золотую,

Про вас, про них, про то, про сё,

Умней меня тут нету,

Да и не может быть вааще!", - процитировал свое стихотворение Бакетаев. .


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URL: https://www.vb.kg/435817
Теги:
митинг, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
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