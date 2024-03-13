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Президент обозначил основные направления модернизации школьного образования

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Под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня состоялось заседание, посвященное развитию дошкольного и школьного образования.

В ходе заседания министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева презентовала проект новой государственной программы по трансформации школьного образования "Алтын Казык" (Полярная Звезда).

Глава государства особо отметил, что новая программа не должна превратиться в очередную реформу ради реформы, а должна заложить прочную основу социально экономического развития страны на десятилетия вперед. Он также заявил о том, что сегодня в школе определяется не только судьба школьников, а будущее всего государства.

"Мы не имеем права попустительски относиться к состоянию нашей школы. Важно всем четко и ясно осознать, что будущее страны, все важные вопросы нашего народа сейчас решаются и зависят от школы", - сказал президент.

Назвав человеческий капитал главным богатством народа, Садыр Жапаров заявил, что государство не будет жалеть средств на цели образования. Глава государства отметил, что инвестиции в человеческий капитал дадут в будущем дивиденды не в десять раз, а минимум, в сто раз.

Президент напомнил, что за последние три года построено 219 школ, что больше в 3-4 раза чем строилось в прежние годы. Однако, наряду со строительством новых образовательных учреждений, глава государства поручил Министерству образования и науки в приоритетном порядке уделять внимание вопросам модернизации образовательных программ и улучшению их содержанию.

Президент назвал ситуацию нехватки учебников неприемлемой. Указав, что в прошлом году было выпущено всего лишь 16 наименований учебников и 13 наименований методических пособий тиражом 738 тыс. экземпляров на сумму 176 млн сомов, президент поручил кабинету министров в двухлетний срок полностью решить вопрос обеспечения кыргызстанских школьников современными учебниками на основе признанных в мире передовых образовательных стандартов.

Указав на важность ускорения процесса цифровизации школ и внедрения современных технологий в учебный процесс, глава государства поручил обратить внимание на международную практику, запрещающую использовать мобильные телефоны в школах. Он призвал развернуть широкое общественное обсуждение пользы и вреда мобильных телефонов, которые отвлекают школьников от учебного процесса.

Садыр Жапаров отметил, что Министерству образования и науки Кыргызстана необходимо обратить внимание на то, как использование школьниками сотовых телефонов негативно влияет на учебный процесс, и совместно с родителями учеников принять правильное решение.

В завершение заседания глава государства дал ряд поручений по развитию дошкольного, школьного и профессионального образования в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/435821
Теги:
Министерство образования, Садыр Жапаров, школа, Кыргызстан
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