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Садыр Жапаров призвал нового муфтия делать упор на ханафитский мазхаб

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 марта, принял новоизбранного главу Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Абдулазиза Закирова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поздравил Абдулазиза Закирова с избранием на должность муфтия Кыргызстана. Во время обсуждения были подняты различные вопросы текущей деятельности ДУМК, а также вопросы противодействия возникающим вызовам и угрозам, стоящим перед страной.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика – светская и многоконфессиональная страна, в которой около 90% населения составляют мусульмане. Он отметил значимость толерантности, терпимости и щедрости, пропагандируемых исламом, а также роль Духовного управления мусульман Кыргызстана в содействии этим ценностям.

Глава государства выразил обеспокоенность по поводу некоторых явлений, не соответствующих традиционным ценностям ислама, и призвал делать упор на необходимости придерживаться традиционного ханафитского мазхаба.

В ходе встречи Садыр Жапаров выразил удовлетворение работой Духовного управления мусульман Кыргызстана по разъяснению Указа Президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике". Было отмечено, что граждане постепенно отказываются от установки дорогих надгробий и пышных торжеств в кредит, и Президент призвал к продолжению данной работы для минимизации явлений расточительства.

Муфтий Абдулазиз Закиров, в свою очередь, выразил благодарность за прием и поздравил Президента Садыра Жапарова с началом месяца Орозо. Он также сообщил о проведении разъяснительных работ по поручению Главы государства во всех регионах республики и о планах по созданию резерва кадров.

В заключение встречи Президент Садыр Жапаров пожелал новому муфтию успехов в его ответственной работе на благо страны.


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URL: https://www.vb.kg/435822
Теги:
муфтият, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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