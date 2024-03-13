Садыр Жапаров призвал нового муфтия делать упор на ханафитский мазхаб

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 марта, принял новоизбранного главу Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Абдулазиза Закирова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поздравил Абдулазиза Закирова с избранием на должность муфтия Кыргызстана. Во время обсуждения были подняты различные вопросы текущей деятельности ДУМК, а также вопросы противодействия возникающим вызовам и угрозам, стоящим перед страной.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика – светская и многоконфессиональная страна, в которой около 90% населения составляют мусульмане. Он отметил значимость толерантности, терпимости и щедрости, пропагандируемых исламом, а также роль Духовного управления мусульман Кыргызстана в содействии этим ценностям.

Глава государства выразил обеспокоенность по поводу некоторых явлений, не соответствующих традиционным ценностям ислама, и призвал делать упор на необходимости придерживаться традиционного ханафитского мазхаба.

В ходе встречи Садыр Жапаров выразил удовлетворение работой Духовного управления мусульман Кыргызстана по разъяснению Указа Президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике". Было отмечено, что граждане постепенно отказываются от установки дорогих надгробий и пышных торжеств в кредит, и Президент призвал к продолжению данной работы для минимизации явлений расточительства.

Муфтий Абдулазиз Закиров, в свою очередь, выразил благодарность за прием и поздравил Президента Садыра Жапарова с началом месяца Орозо. Он также сообщил о проведении разъяснительных работ по поручению Главы государства во всех регионах республики и о планах по созданию резерва кадров.

В заключение встречи Президент Садыр Жапаров пожелал новому муфтию успехов в его ответственной работе на благо страны.