"Необходимо сформировать добровольческие отряды в составе ВВ МВД КР"

Центральноазиатские республики периодически переживают тяжелые времена, когда правоохранительные органы не способны выполнять поставленные перед ним задачи из-за огромного масштаба чрезвычайной ситуации или же по причине недостаточности сил и средств для оперативного устранения угроз и массовых беспорядков. Кыргызстан в этом плане имеет печальный опыт - две революции 2005 и 2010 годов, ошские события 2010 года и приграничные конфликты. Во всех перечисленных событиях возникала острая нехватка личного состава внутренних войск и зачастую приходилось перебрасывать подразделения войск МВД из других регионов страны.

Современные внутренние войска Кыргызстана уникальны тем, что в мирное время обеспечивают правопорядок и безопасность, и при необходимости принимают участие в отражении агрессии в приграничной местности, оказывают поддержку пограничным войскам. С учетом складывающейся обстановки ВВ МВД КР усиливаются с каждым годом. В нашей стране немало ветеранов и военнослужащих запаса, отслуживших срочную службу и на контрактной основе в составе внутренних войск. Среди них немало желающих в трудные часы для Родины прийти на помощь и внести свой вклад в стабилизации той или иной критической ситуации. Я считаю, что в интересах государства будет верным решением сформировать внутри воинских частей ВВ добровольческие роты/батальоны из числа ветеранов и военнослужащих запаса, имеющих реальный опыт службы именно во внутренних войсках. Задачами добровольческих рот/батальонов (ДР/ДБ) будут следующие: прямое силовое участие в наведении правопорядка, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности населенных пунктов и стратегических объектов во время чрезвычайного положения, отражение внешнего нападения в приграничных районах. Разумеется, создание добровольческих рот/батальонов подразумевает принятие соответствующих законов и внесение поправок в законодательство, выделение денежных средств из госказны и тпд. Добровольцы при отборе в ДР/ДБ будут проходить положенные комиссии и изучение. При годности и отсутствие судимости, добровольцы зачисляются в роту/батальон. Раз в два месяца согласно установленного графика военнослужащие ДР/ДБ проводят занятия огневой, тактической и медицинской подготовки с выходом на стрельбище. Длительность сборов - не более 5 календарных дней. При этом военнослужащие ДР/ДБ получают право на начисление заработной платы и трудового стажа, сохранения своего рабочего места во время участия на сборах. Во время службы в ДР/ДБ и в дни военной подготовки военнослужащие будут обеспечены денежным и вещевым довольствием, питанием, медицинской страховкой и социальным пакетом. У каждого бойца ДР/ДБ будет свое штатное оружие, экипировка, средства связи и индивидуальной защиты за счет государства. Мною предлагается численность добровольческой роты от 40 до 60 человек, добровольческого батальона от 120 до 200 человек в составе частей ВВ МВД, дислоцированных в регионах нашей страны.

Создание добровольческих рот/батальонов в структуре ВВ МВД - это серьезный и ощутимый шаг в укреплении внутренней безопасности Кыргызстана. Добровольческие роты и батальоны станут постоянным и надежным резервом внутренних войск МВД КР.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт