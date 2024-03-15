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NYT: новый МТК "Север-Юг" сделает РФ окончательно независимой от санкций

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Строительство международного транспортного коридора "Север - Юг" между Россией, Индией, Ираном и соседними странами позволит Москве "окончательно отвернуться от Запада", утверждает The New York Times. Новая железная дорога протяжённостью 7200 км станет важнейшим фактором для обеспечения потока импорта в Россию, а также упростит экспорт российских природных ресурсов, имеющих важнейшее значение для экономики страны.

Россия продолжает успешно обходить западные санкции, разрабатывая новые маршруты для торговли с глобальным Югом: одним из важнейших проектов для реализации амбиций Москвы The New York Times называет международный транспортный коридор "Север - Юг". По словам издания, новая железная дорога через Иран станет ключевым элементом для реализации планов Москвы "по окончательному развороту от Запада".

Проект представляет собой железную дорогу стоимостью $1,7 млрд, строительство которой должно начаться в этом году и которая станет последним звеном маршрута между Россией и иранскими портами в Персидском заливе, что обеспечит ей лёгкий доступ к таким торговым центрам, как Мумбай. Как отмечает издание, МТК "Север - Юг" станет важнейшим фактором для обеспечения и ускорения потока импорта в Россию, а также значительно упростит экспорт российских природных ресурсов, имеющих важнейшее значение для экономики страны.

Более того, коридор дополнит торговые маршруты России в направлении Китая и Индии, которые в настоящее время являются её крупнейшими торговыми партнёрами. Примечательно, что в 2023 году объём торговли России с обеими странами превысил довоенный объём торговли с ЕС.

Новая железная дорога соединит пути между Ираном и Азербайджаном на севере, а затем с российской железнодорожной сетью. После завершения строительства - ожидается, что это произойдёт в 2028 году, - транспортный коридор протянется на 7200 км и окажется вне зоны действия западных санкций, пишет NYT. Из иранских пунктов на берегу Персидского залива российские торговцы смогут легко попадать в Индию, а также в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан и другие страны.

Источник: rt.com


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URL: https://www.vb.kg/435826
Теги:
Россия, санкции
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