Бекназаров, Матраимов, Атазов. Президент ответил на претензии в свой адрес

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" ответил на обращение одного из политиков, находящегося под следствием по так называемому кемпир-абадскому делу, и ответил на заявления о попытках организовать в стране митинги.

- Вчера в социальных сетях было опубликовано обращение к вам Азимбека Бекназарова, который сейчас находится в заключении. Он призвал простить друг друга в месяц Рамазан и освободить тех, кто находится под стражей по делу Кемпир-Абада. Знаете ли вы об этом обращении? Есть ли у вас комментарии?

- Да, я прочитал призыв к взаимному прощению. Но не я решаю его судьбу. Решение примет суд и прокурор. Не я отвел за руку Бекназарова и посадил в тюрьму. Он, не думая о последствиях сам пошел на такой шаг. При этом он повел за собой много молодежи. Он повинен перед ними. Несмотря на свой почтенный возраст, он пытался ввести в заблуждение общественность, что мы теряем Кемпир-Абад, в то время как мы его приобрели.

Нам досталось 50 процентов Кемпир-Абада. Теперь мы управляем им на паритетной основе: 3 человека из Узбекистана и 3 человека с нашей стороны. Будет вечное равновесие. До этого дня мы не могли даже на один километр приблизиться. Унгар-Тоо, Гавасай, все спорные участки внутри населенных пунктов перешли к нам. Что еще нужно Беканазарову? Даже Бог видит, что он просто хочет реализовать свои подлые мысли и личные интересы. Я думаю, он взял и посадил его со словами: "Те времена уже прошли, пойдем, твое место в тюрьме". Нас стоило бы наградить медалью за решение пограничного вопроса. История сама даст оценку.

- Несколько дней назад родственники Азимбека Бекназарова и других задержанных приняли участие в акции и заявили, что выйдут на митинги, после окончания месяца Орозо, если вы не освободите задержанных. Не окажется ли страна охваченной митингами через месяц?

- Мы не боимся митингов. Я не из тех, кто сбежит или спрячется, увидев тех, кто пришел на митинг, чтобы реализовать свои личные интересы. У меня был бы опасения, если бы я ограбил государство, поставил своих близких на высокие должности и ввел бы страну в кризис. Напротив, я и моя команда усердно работаем день и ночь. Мы едва вытащили страну из болота. Мы устранили хищения в таможне и налоговой системе, увеличили бюджет почти в 3 раза. В 2020 году страна пребывала в ситуации, когда вынуждена была брать кредиты из-за границы на зарплаты, пенсии и пособия. Речи о развитии даже не было. Мы же только и обсуждали проблему, как избавиться от внешнего долга? Или у нас настолько короткая память? Если найдутся те, кто скажет, что хорошо жил, воруя, мы не будем их гладить по голове. Ответ будет жесткий. Потому, что наше дело правое. Большинство людей их не поддерживают. Они поддерживают нас. И всем надо подчиниться большинству.

- После акций, где заявлялось о намерении провести митинги, в социальных сетях высказывалось мнение, что их финансирует небезызвестный Райым Матраимов. Есть ли у вас информация по этому поводу? Также говорилось, что Райым Матраимов в свое время был связан с криминальным миром.

- Думаю, что информация о том, что финансирует Райым Матраимов, неверна. У нас нет такой информации. Я принимал Райыма Матраимова два раза. В первый раз принял его вместе с вором в законе Кольбаевым. Разумеется, там был и Камчыбек Кыдыршаевич. Я настоятельно предупредил Кольбаева: "Забудьте прежние времена. Не грабьте людей и бизнесменов. Криминалитет не убивайте друг друга. С головы политиков и инвесторов не должен упасть ни один волосок. Впредь живите тихо, по законам Кыргызской Республики". К сожалению, грабежи не прекратились. Оказывается, сел в долю даже мелкого бизнеса на рынках. Выявлены факты, когда они отбирали имущество некоторых бизнесменов.

Во второй раз принял самого Райыма Матраимова и сказал ему: "Ты выплатил два миллиарда, твой торговый центр "Эльдорадо", 10 квартир и другое имущество перешло к государству. А теперь живи спокойно и занимайся своими делами. Не связывайся с криминалом, не дружи с ними". К сожалению, он не прервал связь. Спецслужба установила соответствующие факты. До этого она не копала, чтобы выяснять обо всей его недвижимости после того, как он добровольно выплатил два миллиарда. На этот раз нашли все объекты недвижимости, которые он зарегистрировал на других. Они передаются в пользу государства.

- Депутат Шайлообек Атазов выразил недовольство тем, что президент не принимает его. Ваше мнение по этому поводу?

- Я принимаю не только депутатов, но и всех людей. Начиная от пострадавших в аксыйских событиях, а также апрельских, июньских и октябрьских, аксакалов, других - всех принял. Я вежливо отношусь ко всем. Делаю замечания. А если они не обращают внимание на мои замечания, то пусть пеняют на себя.

Беседовал директор КНИА "Кабар" Медербек Шерметалиев.