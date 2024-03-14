Прошлое и настоящее: Портрет Асанбека Токомбаева через годы

"Душа болит, а сердце плачет" с этих слов я хочу начать воспоминания о нашем папе Асанбеке Токомбаеве, дорогом нашему сердцу и душе человеке. Не хочется верить, что ему исполнилось 100 лет! Но это факт.

В нашей памяти он навсегда останется молодым, целеустремленным, бодрым, полным энергии и сил.

Часто он просил моего супруга Кувана спеть песню, которую исполнял Вахтанг Кикабидзе "Мои года – мое богатство". Слушая ее, он мысленно переносился в детство, юность и зрелость, а до старости дожить, к величайшему сожалению, ему не довелось.

Родившись в 1924 году в сложное время становления советской власти, он уже с детства проявил себя как трудолюбивый, исполнительный и старательный ребенок, что уже тогда отличало его от других детей. Живя в селе Эпкин Чуйского района Иссык-Атинской области, в котором не было тогда школы, ему приходилось ежедневно ходить за десятки километров в любую погоду в соседнее село. А оно находилось на берегу Чуйского канала, в котором они с ребятами купались и научились плавать. Все это выработало в нем спортивный характер и очень пригодилось ему в будущей жизни.

А жизнь его поколения была сложной, трудной, напряженной, требующей полной отдачи сил для достижения поставленных целей. Цель же у всех была одна – стать грамотными профессионалами своего дела. Кем в итоге и стал наш папа Асанбек Токомбаев...

Окончив школу, он приехал во Фрунзе и поступил в единственный тогда педагогический институт, впоследствии ставший Государственным университетом, на физико-математический факультет. Что само по себе говорит о его аналитическом складе ума.

Именно это и привело его в дальнейшем в Киргосиздат сначала редактором, а потом его директором. В его бытность там печатались и выпускались книги писателей и поэтов Алыкула Осмонова, Аалы Токомбаева, Тугельбая Сыдыкбекова, Касымалы Баялинова, Кубанычбека Маликова, Темиркула Уметалиева... Одновременно с этим выпускались эпические произведения – такие, как "Манас", "Илиада" Гомера, а также поэмы М. Лермонтова "Мцыри", "Витязь в тигровой шкуре" Ш.Руставели... Это всего лишь малая толика того, что было сделано им за время директорства в Киргосиздате.

Руководство Республики того периода, и в первую очередь ее лидер Исхак Разаков, зорко следили и отбирали кадры грамотных профессионалов, способных руководить различными областями промышленности, экономики, культуры. Девиз того времени "Кадры решают все" был необходим и незыблем... Таким образом, выросла целая плеяда, можно сказать, когорта профессиональных руководителей, десятки лет четко и точно справлявшихся со своими обязанностями. В их числе оказался и наш папа Асанбек Токомбаев.

Областью его руководства стала идеология, а это значит – воспитание личности, духовно богатой и возвышенной. А для этого нужно было самому соответствовать этим требованиям. Ведь каждый руководитель до своего назначения проходил собеседования с представителями из Кремля, и это были не просто формальные встречи, а действительно экзамен на глубокое понимание и знание той области, которую придется возглавлять.

Таким образом, наш папа Асанбек Токомбаев полжизни отдал делу, которому служил преданно и беззаветно, занимая посты зав. отделом пропаганды, редактора газеты "Советтик Кыргызстан", секретаря Горкома, секретаря отдела пропаганды и агитации ЦК, председателя Комитета по телевидению и радиовещанию республики, одновременно являясь и председателем Союза журналистов Киргизии, и членом Союза журналистов СССР. Все годы своей активной деятельности он являлся депутатом Верховного Совета республики.

Перечень всех занимаемых постов нашего папы привел меня к мысли о том, что он, будучи от природы человеком романтичным и творческим, вынужден был заковать себя в рамки строжайшей партийной дисциплины и беспрекословно подчиняться ее требованиям и законам.

О его творческом потенциале сам по себе говорит тот факт, что его, в бытность студентом института, ассистент режиссера из Мосфильма выбрал на главную роль в фильме "Алитет уходит в горы". Режиссер этого фильма Народный артист СССР Марк Донской после проб, на которые папа приехал в Москву, утвердил его на роль Алитета, но съемки совпадали со временем защиты диплома в институте, и папа, посчитав, что получение образования для него важнее актерства, отказался от съемок. Разгневанный Марк Донской был возмущен до глубины души, но папа был непоколебим, и на эту роль был приглашен актер из Казахстана Жантурин, впоследствии ставший Народным артистом республики. Кто знает, может быть и папа мог бы стать известным актером... Интересно, что впоследствии, когда Марк Донской приезжал во Фрунзе, папа встречался с ним и напомнил ему этот факт, они вместе от души посмеялись и вместе пришли к выводу – значит не судьба...

Именно благодаря папе я с детства приобщилась к книге. Из командировок в Москву он постоянно привозил красочные издания Детгиза, приносил еще пахнущие типографским шрифтом книги, выпускаемые Киргосиздатом... До сих пор в моей памяти и перед глазами красочные издания "Манаса", "Илиады", Агнии Барто – моей первой книжки ее стихов для детей, Маршака, сказок и стихов Пушкина.

Папа был первым в нашем дворе, кто привез из Москвы для меня пианино, чтобы я начала учиться игре на фортепиано в музыкальной школе.

По роду своей деятельности он обязан был быть в курсе всех культурных и литературных событий и делал это с большим удовольствием и душевной отдачей.

С раннего детства мы с Гульмирой находились в кругу тогдашней интеллигенции, писателей, артистов, композиторов и воочию были свидетелями уважительного и почтительного отношения к ним с его стороны.

Именно папа был тем связующим звеном в продвижении Чингиза Айтматова во время выдвижения его на Ленинскую премию. Ч. Айтматов всегда с благодарностью и уважением относился к папе, а он в свою очередь гордился тем, что помог молодому писателю в начале его пути, и он оправдал надежды, которые возлагали на него.

Они ведь были почти ровесниками и поэтому до конца жизни сохранили дружеские отношения между собой. Отдыхая на Иссык-Куле, они вместе совершали заплывы от санатория "Чолпон-Ата" до "Голубого Иссык-Куля" и обратно. Сам по себе этот факт говорит о многом... Расцвет нашего искусства в целом, его Золотой Век целиком и полностью связан с именем Чингиза Айтматова. И свою лепту в его становление, его первых шагов на пути к утверждению писателем широкого масштаба внес и наш папа Асанбек Токомбаев, занимая пост Секретаря по пропаганде и агитации в ЦК Компартии республики.

В будущем, когда происходили гонения и преследования Касымбекова за роман "Сломанный меч", Казата Акматова, папа пытался поддержать их, но в итоге сам стал преследуемым, обвиненным в несуществующих "грехах"... Еще в 1960-е годы он отметил дарование Дооронбека Садырбаева и дал ему возможность учиться заочно, совмещая работу на телевидении..

Не счесть тех, кому помогал папа, видя заложенный потенциал, и старался взрастить истинных специалистов своего дела.

Когда начались нападки на Асанхана Джумахматова, папа сделал все возможное и невозможное, чтобы поддержать его и не дать ему покинуть родную землю. При поддержке Председателя Комитета по телевидению и радиовещанию СССР С.Лапина был создан симфонический оркестр, ныне носящий имя А.Джумахматова.

А тогда, для поднятия профессионального уровня оркестра, А. Джумахматов пригласил во Фрунзе своего педагога из Московской консерватории дирижера Большого театра Бориса Хайкина поработать с музыкантами и предложил сделать запись концерта С. Рахманинова для фортепиано с оркестром.

Партию фортепиано должна была исполнять тогда Гульмира Токомбаева, моя сестра. В тот момент она была ученицей Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Вряд ли какой отец согласился бы в то время учить с раннего возраста своих детей вдали от родного дома. Для этого нужно быть государственно мыслящим человеком, думающим о будущем своей Земли. И поэтому каждое письмо, посланное нам, начиналось словами: "Привет из далекой солнечной Киргизии! Горы Ала-Тоо и народ с нетерпением ждут вашего возвращения на родную землю! Знания, полученные вами, очень нужны республике...".

Возможно, это может показаться высокопарным, но нас это воспитывало в духе ответственности и заставляло относиться к учебе с еще большим рвением. А учились мы в отличие от других ребят, имевших государственное обеспечение, на средства своих родителей.

Все эти моменты говорят о том, что наш папа был прогрессивно мыслящим человеком, отличавшимся внутренней культурой и само-дисциплиной. Наверное, именно поэтому его выбрали во время войны в летный отряд офицеров на случай войны с Японией, а в дальнейшем предложили учиться в военной Академии им. М.Фрунзе в Москве.

Но и здесь он упустил свой шанс стать генералом...

Дух нашего папы силен и крепок, хотя он никогда не был авторитарной личностью.

Его характер полностью соответствует строкам:

"Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой!

Будь прям и тверд с друзьями и с врагами,

И пусть они в свой час считаются с тобой!"

Автор: Айсулуу Токомбаева, заслуженная артистка КР, дочь.