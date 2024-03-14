В Кыргызстане отпразднуют Масленицу вместе с Санкт-Петербургом

В Кыргызстане стартовал масштабный культурный проект "Празднуем Масленицу вместе с Санкт Петербургом". Программа охватит сразу три города: Бишкек, Кант и Кара-Балту. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, кыргызстанцев ждут концерты Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка", лекции по этнографии, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, игре на русских народных инструментах и русским танцам, соревнования по городошному спорту и, конечно же, народные гуляния и праздничное угощение.

Проект организован Комитетом по внешним связям Санкт Петербурга при поддержке мэрии Бишкека, посольства России в Кыргызстане, представительства Россотрудничества в Кыргызстане и Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова.

Санкт-Петербургский театр песни и танца "Морошка" основан в 2009 г. К 2024 году коллектив посетил с гастролями более 20 стран мира, поставил более сотни концертных номеров, выработав свой уникальный творческий "почерк". Коллектив неоднократно бывал в Кыргызстане. Во время Петербургских встреч осенью 2022 года артисты театра спели кыргызскую народную песню "Оп майда", покорив бишкекскую публику. В этом году артисты также приготовили сюрприз для кыргызстанцев.

Презентацию городошного спорта в столице Кыргызстана проведут президент Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга Евгений Артамонов и вице-президент федерации Сергей Облогин. Многократные чемпионы СССР, России и Европы расскажут историю этого уникального вида спорта, познакомят желающих с правилами и проведут мастер-класс по игре в городки.

Серию лекций по теме "Масленица в традиционном русском календаре" прочитает историк, заведующий кафедрой этнографии и антропологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Новожилов. Слушатели ближе познакомятся с историей Масленицы и узнают, как менялись традиции ее празднования.

На мастер-классах по декоративно-прикладному искусству кыргызстанцы научатся делать традиционную славянскую тряпичную куклу и освоят азы росписи по дереву. Занятия проведут мастер народных художественных промыслов Елена Андреева и мастер росписи по дереву Татьяна Прокушенкова.

Масленичные гулянья от Петербурга и Русского театра драмы состоятся в воскресенье 17 марта в 11.00 и в 17.00 около здания театра ул. К. Тыныстанова, 122. Здесь пройдут соревнования по городошному спорту, работа прилавков с сувенирной продукцией, мастер-классы по игре на балалайке и по русскому народному танцу.

Приглашаем кыргызстанцев проводить зиму и встретить весну вместе с гостями из Санкт-Петербурга!

Расписание:

15 марта, 10:00

г. Бишкек, школа-гимназия №17 им. А.С. Пушкина

Открытие проекта "Празднуем Масленицу вместе с Санкт Петербургом". Лекция по этнографии "Масленица в системе традиционного русского календаря".

Соревнования по городошному спорту.

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

Концерт Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка".

16 марта, 11:00

Русский дом в Бишкеке

Лекция по этнографии "Масленица в системе традиционного русского календаря".

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

16 марта, 18.00

"Петербургское русское чудо", концерт Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка".

г. Бишкек, НЦДЮ "Сейтек" (для учащихся "Сейтека")

17 марта, 11:00

Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова.

Масленичные гуляния, соревнования по городошному спорту, работа прилавков, мастер-классы по игре на балалайке и русскому народному танцу.