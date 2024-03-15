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ГНС выдала более 45 тысяч облачных электронных подписей

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Государственная налоговая служба с момента внедрения услуги по выдаче облачных электронных подписей выдала 45 тыс. 141 подпись. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них физическим лицам выдано 13 тыс. 820 подписей и юридическим лицам - 31 тыс. 321 подпись.

Получение облачной электронной подписи является бесплатным и занимает всего несколько минут.

Чтобы приобрести электронную подпись физического лица необходимо обратиться в любой территориальный налоговый орган с документом, удостоверяющим личность.

Юридическому лицу необходимо предоставить в налоговый орган свидетельство о государственной регистрации организации, документ, удостоверяющий личность руководителя организации либо доверенность пользователя удостоверяющего центра, а также приказ о назначении доверенного лица.

Напомним, облачную электронную подпись налогоплательщики могут использовать для входа в "личный кабинет" и в другие электронные сервисы ГНС.

Отметим, налогоплательщикам рекомендуется получить ОЭП для получения преимущества электронных сервисов, как экономия времени и эффективное взаимодействие с налоговыми органами.


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URL: https://www.vb.kg/435837
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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