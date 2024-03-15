Евросоюз создает фонд помощи Украине на 5 млрд евро

Власти Евросоюза объявили о создании фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. В среду представители стран ЕС в Брюсселе одобрили сделку, сообщает Би-би-си.

В прошлом году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать в рамках Европейского фонда мира (внебюджетного инструмента, созданного в марте 2021 года) новую схему помощи Киеву - Фонд помощи Украине - с бюджетом до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет.

Однако страны-члены ЕС погрузились в дебаты по поводу реформы и условий предоставления будущей помощи.

Франция и Германия долго не могли согласовать новые правила: Париж настаивал, чтобы фонд оплачивал только совместно закупаемое оборудование, произведенное в странах ЕС, а Берлин просил, чтобы из его взноса в фонд вычиталась вся стоимость немецкой военной помощи Украине, а не 40-50%.

Другие члены ЕС, в первую очередь страны Балтии и Польша, в последнее время закупившие много оборудования для передачи Украине, хотели введения довольно длительного переходного периода, прежде чем фонд прекратит возмещать эти пожертвования и начнет фокусироваться исключительно на совместных закупках.

Во вторник появились сообщения, что стороны смогли достичь компромисса, который позволяет проявлять определенную гибкость в отношении правил закупки оружия и учитывать индивидуальную помощь отдельных стран, в то же время не разрешая им учитывать стоимость переданного оборудования целиком при расчете их выплат в фонд.

Во вторник также стало известно, что новый пакет помощи Украине выделит Дания: она отправит Киеву снаряды и артиллерийские системы на сумму 336 млн долларов.

Параллельно власти США заявили, что в ближайшее время отправят Украине новый пакет военной помощи на сумму 300 млн долларов, в который войдут боеприпасы, оружие и оборудование.

Однако президент США Джо Байден заявил, что для поддержки Киева этого недостаточно, и в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее одобрить законопроект о выделении полноценной помощи.

Пакет, о котором во вторник сообщил Вашингтон, - первый транш помощи от США Украине этом году. Последний раз Киев получал американскую помощь 27 декабря прошлого года.

Белый дом пытается найти способы отправить больше военной помощи, учитывая ситуацию на фронте и сопротивление финансированию со стороны республиканцев.

Байден объяснил, что новый пакет удалось выделить за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона.

Американские чиновники также рассматривают возможность ареста российских активов на сумму около 285 млрд долларов, замороженных в 2022 году, и использования этих средств для оплаты оружия, поставляемого Украине.