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Генсек ОДКБ: надеемся на политическую трезвость руководства Армении

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- Светлана Лаптева
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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о нынешних взаимоотношениях организации с руководством Армении, миротворческой работе ОДКБ и оценил ситуацию с безопасностью в Евразии.

Имангали Нургалиевич, вы недавно вернулись из Казахстана, где у вас был ряд рабочих встреч, посвященных взаимодействию с ОДКБ. Как вы в целом оцениваете свой визит?

- Я оцениваю состоявшийся визит в Астану положительно. Прошли встречи с министром иностранных дел, секретарем Совета безопасности и министром обороны Республики Казахстан, председателем Мажилиса парламента. Политическое руководство Казахстана, председательствующего в текущем году в ОДКБ, одобрило подготовленный Секретариатом план мероприятий организации на 2024 год. План в свою очередь базируется на приоритетах председательства Республики Казахстан, представленных на саммите Совета коллективной безопасности в Минске в ноябре прошлого года. В плане сделан акцент на уставных задачах, коллективной военной составляющей, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии Парламентской ассамблеи организации. Из ближайших мероприятий, реализация которых обсуждались в Астане, стала подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в июне текущего года.

Нам следует ожидать масштабных мероприятий в рамках реализации военной и военно-технической составляющих работы организации?

Все мероприятия по этому направлению будут проходить в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на текущий год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации - Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности. Так, запланирована стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие-2024", "Нерушимое братство - 2024", специальные учения "Поиск-2024", "Эшелон-2024", "Скала-2024", "Кобальт-2024", совместные учения "Рубеж-2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации.

Как вы оцениваете перспективы принятия Целевой межгосударственной программы (ЦМП)?

- Работа по принятию Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ. Так, в конце февраля - начале марта состоялось заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ и членов Рабочей группы по доработке проекта ЦМП. Проект программы был одобрен Постоянным советом ОДКБ и направлен на внутриведомственное согласование в государства-члены. Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающего масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии Секретариат сможет представить результаты этой работы.

В последнее время в информационном поле много спекуляций на тему дальнейшего участия Армении в работе ОДКБ. Официальные лица в Армении делают достаточно резкие заявления. Как вы видите дальнейшее взаимодействие организации и Республики Армения?

- Ереван действительно в последнее время не участвует в работе Секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в Секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации.

Однако ожидает ли Секретариат и вы, как главное административное лицо организации, такого заявления от Армении?

- И я, и Секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе.

Что в настоящее время происходит с миротворческим треком в деятельности организации?

- Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания Коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира. Так, Республика Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центрально-Африканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств - членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству. В сентябре прошлого года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.

Имангали Нургалиевич, каковы ваши ожидания от текущих глобальных изменений в системе международных отношений в плане обеспечения региональной безопасности в Евразии?

- Эти изменения носят поистине глобальный характер, и мир, очевидно, уже не будет прежним. Мы видим, что в наибольшей степени страдает глобальная система управления международными процессами, многие кризисы становятся неуправляемыми, и это самым негативным образом сказывается на региональной безопасности, растут риски, связанные с транснациональными угрозами. В этой ситуации на региональные системы безопасности ложится основная нагрузка, что побуждает их изыскивать дополнительные ресурсы, в том числе дипломатические и политические, разрабатывать новый инструментарий, создавать принципиально новые форматы взаимодействия. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Число угроз и вызовов в Евразии растет, их качество меняется и требует дополнительного внимания региональных структур. В целом, на мой взгляд, в обозримой перспективе по мере становления полицентричной системы международных отношений мы столкнемся с необходимостью повышения уровня ответственности региональных систем безопасности, а также, возможно, расширения их функционала.


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URL: https://www.vb.kg/435848
Теги:
ОДКБ, Армения
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