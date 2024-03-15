Гарантированные подарки от Vivo всем при покупке смартфона в O!Store

При покупке любого смартфона Vivo в O!Store вы можете получить свитшот, пауэрбанк, Яндекс станции мини, смарт-часы, наушники TWS AirPods, ноутбук и даже ещё один смартфон в подарок!

Подарок можно получить также при покупке смартфона в рассрочку до 9 месяцев без первоначального взноса и переплат.

Смартфоны Vivo – это удачное сочетание характеристик и демократичной стоимости. У них отличные фотокамеры и высококачественный звук. В них есть ещё множество функций, в основе которых искусственный интеллект. Бренд Vivo в числе тех, кто особое внимание уделяем передовым технологиям в области мобильных устройств, первой внедряет самые смелые решения.

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O!Store – ваши подарки ждут!

Акция действует до окончания подарков в некоторых магазинах O!Store. Точный список адресов, где проходит акция, можно узнать на сайте ostore.kg.

Количество товара и подарков ограничено. Подарки выдаются на месте. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Смартфоны сертифицированы. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.