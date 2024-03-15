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Как путешествовать, не покидая свой дом: онлайн-виды на Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство цифрового развития напоминает о возможности в онлайн режиме наслаждаться красотами Кыргызстана, благодаря установленным панорамным камерам ОАО "Кыргызтелеком" в самых живописных уголках нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент установлено 15 камер:

1. Бишкек – 1;

2. Иссык-Куль – 5;

3. Баткен – 1;

4. Талас- 2;

5. Нарын – 2;

6. Жалал-Абад – 2;

7. Ош – 2.

В ближайшее время планируется увеличить их количество до 100.

Панорамные камеры установлены с видом на города, горные массивы, исторические памятники и национальные парки, что дает возможность увидеть их в высоком разрешении в следующих локациях:

- Бишкек (Чуйская область);

- Бостери, Балыкчы, Тюп, Каракол, Боконбаево (Иссык-Кульская область);

- Баткен (Баткенская область);

- Нарын, Кочкор (Нарынская область);

- Талас, "Манас Ордо" (Таласская область);

- Джалал-Абад, Арсланбап (Джалал-Абадская область);

- Ош, Сулайман-Тоо (Ошская область).

Благодаря этому проекту любой желающий может в любой момент времени подключиться к трансляции и увидеть красоты Кыргызстана в реальном времени, а также получить актуальную информацию о погодных условиях и температуре в месте расположения камеры. Это отличная возможность для тех, кто планирует поездку, определиться с местом отдыха, а также для тех, кто хочет просто насладиться великолепными пейзажами нашей страны, не выходя из дома.

Мы стремимся сделать доступ к красотам Кыргызстана максимально открытым и комфортным для всех и уверены, что данный проект не только

способствует повышению туристической привлекательности Кыргызстана, но и вдохновит многих на новые путешествия по неизведанным маршрутам нашей прекрасной страны.

Доступ к онлайн-трансляциям с панорамных камер можно найти на официальном сайте ОАО "Кыргызтелеком".


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URL: https://www.vb.kg/435854
Теги:
туризм, информационные технологии, Кыргызстан, путешествия
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