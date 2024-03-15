Как путешествовать, не покидая свой дом: онлайн-виды на Кыргызстан

Министерство цифрового развития напоминает о возможности в онлайн режиме наслаждаться красотами Кыргызстана, благодаря установленным панорамным камерам ОАО "Кыргызтелеком" в самых живописных уголках нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент установлено 15 камер:
1. Бишкек – 1;
2. Иссык-Куль – 5;
3. Баткен – 1;
4. Талас- 2;
5. Нарын – 2;
6. Жалал-Абад – 2;
7. Ош – 2.
В ближайшее время планируется увеличить их количество до 100.
Панорамные камеры установлены с видом на города, горные массивы, исторические памятники и национальные парки, что дает возможность увидеть их в высоком разрешении в следующих локациях:
- Бишкек (Чуйская область);
- Бостери, Балыкчы, Тюп, Каракол, Боконбаево (Иссык-Кульская область);
- Баткен (Баткенская область);
- Нарын, Кочкор (Нарынская область);
- Талас, "Манас Ордо" (Таласская область);
- Джалал-Абад, Арсланбап (Джалал-Абадская область);
- Ош, Сулайман-Тоо (Ошская область).
Благодаря этому проекту любой желающий может в любой момент времени подключиться к трансляции и увидеть красоты Кыргызстана в реальном времени, а также получить актуальную информацию о погодных условиях и температуре в месте расположения камеры. Это отличная возможность для тех, кто планирует поездку, определиться с местом отдыха, а также для тех, кто хочет просто насладиться великолепными пейзажами нашей страны, не выходя из дома.
Мы стремимся сделать доступ к красотам Кыргызстана максимально открытым и комфортным для всех и уверены, что данный проект не только
способствует повышению туристической привлекательности Кыргызстана, но и вдохновит многих на новые путешествия по неизведанным маршрутам нашей прекрасной страны.
Доступ к онлайн-трансляциям с панорамных камер можно найти на официальном сайте ОАО "Кыргызтелеком".