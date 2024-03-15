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Поступление в кыргызско-турецкие лицеи в Бишкеке: условия и критерии

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Кыргызско-турецкий анатолийский женский профессиональный лицей и кыргызско-турецкий анатолийский лицей, которые были основаны в Кыргызстане в 1992 году на основании совместного протокола, подписанного между Министерством национального образования Турции и Министерством образования Кыргызстана, ежегодно принимают 50 студентов по экзамену.

Экзамен, который будет проводиться среди учащихся, окончивших 8-й класс общеобразовательных школ Министерства образования Кыргызстана, будет основан на уроках, преподаваемых в 6-7-8 классах. Вопросники к экзамену подготовлены на двух языках: кыргызском и русском. Обучение в лицеях бесплатное. Ученики также обеспечиваются бесплатным питанием и учебниками.

Возможность проживания в кыргызско-турецком анатолийском женском профессиональном лицее:

Кыргызско-турецкий анатолийский женский профессиональный лицей располагает общежитием на 96 мест для учеников, которым негде жить в Бишкеке. Кроме того, ученикам предоставляется бесплатное питание. Кыргызско-турецкий анатолийский женский профессиональный лицей имеет два отделения: информационных технологий и технологий производства одежды. Продолжительность обучения составляет 4 года, включая подготовительный класс. В подготовительном классе преподаются кыргызский, турецкий, русский и английский языки.

Возможности по стипендии обучения для выпускников в Турции:

Выпускникам кыргызско-турецкого анатолийского женского профессионального лицея и кыргызско-турецкого анатолийского лицея выдаётся аттестат Министерства образования КР и диплом Министерства национального образования Турции. Выпускники могут учиться в университетах Турции по программе "Стипендия Турции" или за счёт собственных средств.

Даты и место экзаменов:

Начался приём студентов, желающих поступить в кыргызско-турецкий анатолийский женский профессиональный лицей и кыргызско-турецкий анатолийский лицей.

Приём заявлений в кыргызско-турецкий анатолийский женский профессиональный лицей начался 1 марта и продлится до 26 мая. Экзамен пройдёт 1 июня.

Приём заявлений в кыргызско-турецкий анатолийский лицей начался 11 марта и продлится до 20 мая. Экзамен пройдёт 26 мая.

Подробную информацию можно получить по следующим адресам и ссылкам:

Кыргызско-турецкий анатолийский женский профессиональный лицей:

Сайт: https://ktakml.meb.k12.tr/

Инстаграм: /kirgizturkanadolukiz

Адрес электронной почты для отправки заявок: https://sinav.ktakml.com/

Адрес: ул. Москва, 171. Контактный телефон: 0 312 31 86 63.

Кыргызско-турецкий анатолийский лицей:

Сайт: www.ktal.meb.k12.tr

Инстаграм: rktal_1992

Контакт: ktalbishkek@gmail.com / 0312 49 10 93


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URL: https://www.vb.kg/435856
Теги:
образование, Турция, Кыргызстан
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