Международный марафон Run the Silk Road 2024 пройдет в мае на Иссык-Куле

В Чолпон-Ате 4 мая пройдет международный иссык-кульский марафон Run the Silk Road 2024.
Как сообщают организаторы, в забеге примут участие спортсмены из стран ШОС, члены сборной Кыргызстана по легкой атлетике и все желающие. Мероприятие соберет порядка 4000 участников.
Организаторы подготовили следующие дистанции:
марафон (42,195 км),
полумарафон (21,097 км),
10 км (бег и скандинавская ходьба),
3 км,
детский забег.
Также будут организованы развлекательная программа, медали за финиш, каждому участнику полагается футболка и рюкзак от Run the Silk Road, а сильнейшие смогут побороться за призовые места.
Призовой фонд для победителей в абсолютном зачете на дистанциях 42,2 км и 21,1 км составляет 1 млн 534 тыс. сомов.
Для оформления заявки на участие в забеге нужно пройти по следующей *ссылке.
Источник: Кабар