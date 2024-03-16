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Международный марафон Run the Silk Road 2024 пройдет в мае на Иссык-Куле

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В Чолпон-Ате 4 мая пройдет международный иссык-кульский марафон Run the Silk Road 2024.

Как сообщают организаторы, в забеге примут участие спортсмены из стран ШОС, члены сборной Кыргызстана по легкой атлетике и все желающие. Мероприятие соберет порядка 4000 участников.

Организаторы подготовили следующие дистанции:

марафон (42,195 км),

полумарафон (21,097 км),

10 км (бег и скандинавская ходьба),

3 км,

детский забег.

Также будут организованы развлекательная программа, медали за финиш, каждому участнику полагается футболка и рюкзак от Run the Silk Road, а сильнейшие смогут побороться за призовые места.

Призовой фонд для победителей в абсолютном зачете на дистанциях 42,2 км и 21,1 км составляет 1 млн 534 тыс. сомов.

Для оформления заявки на участие в забеге нужно пройти по следующей *ссылке.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435858
Теги:
марафон, Иссык-Куль
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