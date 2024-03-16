ГНС провела обучающие мероприятия для швейников

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики провела обучающие мероприятия для производителей и экспортеров товаров легкой промышленности.

В ходе мероприятия специалисты ГНС представили информацию о перечне товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке на территории Российской Федерации с 1 апреля 2024 года.

Также участники семинара получили разъяснения по таким важным налоговым темам, как пошаговые действия по обеспечению непрерывного экспорта товаров, применение режимов налогообложения, порядок их исчисления, сроки уплаты и особенности налоговых льгот, ставки упрощенного налогообложения, ЭТТН, ЭСФ, ККМ и другие.

Участники семинара озвучили свои вопросы, на которые получили подробные ответы от специалистов ГНС.

Сотрудники ГНС напомнили об обязательном использовании в сфере электронной торговли доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызстане, а также осуществлении расчетов по всем операциям по данной деятельности через специально открытый счет в банке.

Отметим, ставка налога на деятельность в сфере электронной торговли устанавливается в размере 2 процентов.

Представители Национального оператора маркировки ЗАО "Альфа Телеком" продемонстрировали возможности получения отечественными производителями кодов маркировки на сайте teksher.kg. Они поделились обучающими и справочными материалами, размещенными на сайте main.teksher.kg.

Кроме того, представитель компании "Wildberries" рассказал о работе в сфере электронной коммерции, развитии предпринимательства и об улучшении экспортного потенциала.

Аналогичный обучающий семинар для производителей и экспортеров товаров легкой промышленности проведен в городе Ош.