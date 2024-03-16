"Судьи также должны нести ответственность в соответствии с законом"

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков провел онлайн-совещание с председателями и судьями местных судов.

Председатель отметил, что особое внимание уделяется третьему этапу судебной реформы – переходу к качеству работы. В этой связи он напомнил, что борьба с некомпетентными, коррумпированными судьями будет продолжена.

Вместе с тем, председатель потребовал от судей не ограничиваться одним лишь оглашением решений, а повсеместно в обязательном порядке ввести практику по разъяснению сторонам их содержания.

Кроме того, судьям поручено давать на местах пресс-конференции по резонансным делам, также как они проводится в пресс-центре Верховного суда Кыргызской Республики.

"Лица, совершившие преступление, вина которых доказана, обязательно должны быть привлечены к уголовной ответственности, а невиновные, чья вина не доказана, подлежат оправданию. Если вина лица, совершившего преступление, не доказана в результате халатности, неопытности сотрудников правоохранительных органов, виновен ли в этом суд?

Пришло время уделить особое внимание этому вопросу в соответствии с требованиями закона. Если сотрудниками правоохранительных органов допускаются нарушения закона, необходимо выносить частные определения и требовать их своевременного исполнения. Оправданным лицам следует разъяснять их право на возмещение причиненного ущерба и получение компенсацуии морального вреда. Мы будем предлагать изменения в законодательство, связанные со взысканием материального ущерба и компенсации морального вреда в пользу оправданных не из бюджета государства, а с сотрудников правоохранительных органов и прокуроров, курировавших дело и передавших на рассмотрение суда в нарушение требований закона. Судьи, вынесшие неправосудные решения, также должны нести ответственность в соответствии с законом.

Я требую, чтобы выносились частные определения и в отношении соответствующих органов власти, которые допускают нарушения закона", - сказал Замирбек Базарбеков