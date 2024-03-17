Форум B5+1 определил экономические возможности центральноазиатского региона

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков принял участие в первом в истории форуме C5+1 "Бизнес 5+1" (B5+1), который прошел в Алматы 14-15 марта.

Форум стал важным шагом в укреплении экономических отношений между странами Центральной Азии и США. Кроме представителей стран C5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан плюс США), участники форума представляли 10 стран, 5 международных организаций и более 400 бизнес-ассоциаций и торгово-промышленных палат как из региона, так и за его пределами. Организатором форума выступил Центр международного частного предпринимательства CIPE.

"Очень важно на постоянной основе поддерживать диалог бизнес-сообществ всех пяти стран Центральной Азии и позиционировать наш регион как привлекательный 77-миллионный рынок для компаний из США, а также для бизнес-сообществ других заинтересованных государств. В таком формате удается разрешать многие вопросы между бизнес-сообществами и своевременно доводить позицию до правительств каждой страны", - сказал глава МДС.

Вклад форума B5+1 уникален, он заключается в привлечении частного сектора к экономическому развитию стран региона путем стимулирования торговли, инвестиций и экономической интеграции. В последние годы региональная и мировая торговля бурно развивается. Между тем огромный потенциал стран нашего региона используется слабо. По официальным данным, доля региональной торговли в общемировом объеме составляет всего один процент.

В преддверии форума B5+1 участники определили пять приоритетных секторов, которые могут быть более привлекательными для международных инвесторов и важными для развития региональных рынков: транспорт и логистика, электронная коммерция, туризм, экологически чистые и возобновляемые источники энергии, а также агробизнес. Участники форума признали необходимость совместных усилий правительств и деловых кругов стран С5+1 для позиционирования Центральной Азии как привлекательного экономического направления, а не просто как транзитной зоны в глобальных цепочках добавленной стоимости.

На форуме B5+1 были выявлены экономические возможности динамично развивающегося региона, обращено внимание на создание благоприятной среды для привлечения новых инвесторов, а также определены приоритетные меры экономической политики. Принятие этих мер правительствами может способствовать увеличению объема иностранных инвестиций и обеспечить более широкий доступ на региональные и международные рынки.

В качестве общего рынка, объединенного экономическими и деловыми связями, Центральная Азия способна привлечь больше международных инвестиций и увеличить торговые обороты как с США, так и с другими странами мира. Эксперты отмечают, что расширение сотрудничества со странами Кавказа позволит диверсифицировать торговые коридоры Восток-Запад и расширить доступ к глобальным рынкам.

Участники форума разработали рекомендации по политике в продвижении торговли, транзита и инвестиций (как внутри Центральной Азии, так и в рамках сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, а также и на мировом уровне). Кроме того, форум нацелен на гармонизацию законодательств в ключевых секторах (таких как торгово-логистическая отрасль, агробизнес, электронная коммерция, туризм, а также в области зеленой и возобновляемой энергетики).

Целью форума является достижение ключевых обязательств, изложенных в Нью-Йоркской декларации, в частности, ускорение регионального сотрудничества и улучшение деловой среды для стимулирования торговли и инвестиций частного сектора США.