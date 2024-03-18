Я не вижу ничего страшного в законе об НПО, - политолог

Если президент подпишет закон о НПО, то ситуация не изменится. представители неправительственных организаций будут продолжать работать, а их основной обязанностью будет предоставление финансовых отчетов. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"В каждой стране мира существуют государственные интересы и госполитика. Поэтому закон, принятый в 1938 году в Соединенных Штатах Америки, был принят с той же целью. Хотя он немного отличается, но его смысл заключается в том, чтобы народ избирал власть для обеспечения правопорядка и стабильности в стране. Поэтому власти должны знать, какие и с какими целями работают организации в нашей стране. Я не вижу в этом ничего страшного. НПО будут продолжать свою деятельность, предоставляя финансовые отчеты, как и прежде.

Если прежние президенты строили капитализм с социальным уклоном, то Садыр Жапаров строит социализм с элементами капитализма. Его политика направлена на гарантирование гражданам комфортных условий проживания. Этот закон способствует финансовой прозрачности, что также ценится на Западе. Каждое государство должно знать, на что идут выделенные средства и с какой целью они используются.

Мы видим различные цветные революции в мире, поэтому власти используют свои полномочия, чтобы обеспечить стабильность в стране и решать социальные и производственные вопросы. Хотя некоторые статьи закона могли бы быть смягчены, но это все равно не изменит ситуации. Все государства всегда должны контролировать зарубежные организации, действующие на их территории. Существует принцип резидентства, который обязывает организации выполнять законы страны, в которой они действуют. Представители НПО всё так же могут выражать свои мнения, но они должны избегать призывов к революции и беспорядкам", - подчеркнул Бакетаев.

Напомним, на днях депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении законопроект об НКО, который направлен на подпись президенту Садыру Жапарову.