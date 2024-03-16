Токаев предложил изменить герб Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым создать специальную комиссию для изучения вопроса об изменении государственного герба.

"В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", - сказал Токаев на заседании Национального курултая в пятницу.

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем - объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - отметил он.

Источник: interfax.ru