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Токаев предложил изменить герб Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым создать специальную комиссию для изучения вопроса об изменении государственного герба.

"В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", - сказал Токаев на заседании Национального курултая в пятницу.

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем - объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - отметил он.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/435870
Теги:
Казахстан, герб, Касым-Жомарт Токаев
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